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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32508854/
9 февраля 2018, 16:26 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

На корейском ТВ в трансляции открытия Игр вместо французского флага показали флаг России

Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане все-таки не прошла без демонстрации флага России, который под запретом из-за дисквалификации ОКР.

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Дело в том, что во время трансляции торжественного мероприятия, во время представления Франции, на корейском телевидении были показаны титры с флагом России.

Напомним, что россияне, выступающие в специальном статусе олимпийских атлетов из России, выходили на церемонии открытия под олимпийским флагом.
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