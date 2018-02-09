Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Олимпиаду в Пхёнчхане открытой

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Церемония открытия XXIII зимней Олимпиады проходит на Олимпийском стадионе Пхёнчхана, который был построен специально к Играм.

«XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане объявляю открытыми», — заявил Мун Чжэ Ин.

Южная Корея впервые принимает зимние Олимпийские игры. В 1988 году в Сеуле проходила летняя Олимпиада. Пхёнчхан смог получить право принимать Игры с третьего раза, он с разницей в три голоса проиграл право провести Игры в 2010 году Ванкуверу, в 2014 году с разницей в четыре голоса — Сочи.

Открытие олимпийских Игр: как это было

В течение 16 соревновательных дней будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. На Играх в Пхёнчхане впервые в истории зимних Олимпиад будет разыграно более 100 комплектов наград. Также впервые на Олимпийских играх будут представлены такие дисциплины, как дабл-микст в керлинге, биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте и смешанный командный турнир в горнолыжном спорте.

Всего в Играх примут участие 2952 спортсмена из 92 стран. Количество атлетов, как и количество участвующих в Олимпиаде стран, является рекордным для зимних Игр. Самой многочисленной сборной стала команда США, в составе которой в Пхёнчхан приехали 242 спортсмена, что также является рекордом зимних Игр.

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР). На соревнования смогли приехать только чистые российские спортсмены, соответствующие критериям МОК для получения индивидуального приглашения. 168 российских спортсменов выступят под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.