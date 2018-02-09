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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 16:13 | Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Знаменосец сборной Тонга вышел на церемонию открытия Олимпиады-2018 полуголым. Он же нес флаг в Рио

Тонганец Пита Тауфатофуа вынес флаг своей страны на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане лишь в национальной набедренной повязке, при этом обмазавшись маслом.

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Примечательно, что Тауфатофуа в 2016 году выступал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где также был знаменосцем и тоже выносил флаг на стадион во время церемонии открытия полуголым.

В Рио он выступал в турнире тхэквондистов, а на Олимпиаду в Пхенчхане отобрался в лыжных гонках.
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