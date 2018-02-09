Знаменосец сборной Тонга вышел на церемонию открытия Олимпиады-2018 полуголым. Он же нес флаг в Рио
Тонганец Пита Тауфатофуа вынес флаг своей страны на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане лишь в национальной набедренной повязке, при этом обмазавшись маслом.
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Примечательно, что Тауфатофуа в 2016 году выступал на Олимпиаде в
В Рио он выступал в турнире тхэквондистов, а на Олимпиаду в Пхенчхане отобрался в лыжных гонках.
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