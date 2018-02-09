Без лица. Новое явление Родченкова народу

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Лицо на экране напоминает персонажа второсортного голливудского боевика. Оно кажется непропорциональным, будто неживым. Особенно на контрасте с интервьюером. Но журналисты одного из крупнейших американских телеканалов CBS уверяют — перед нами не кто иной, как тщательно замаскированный беглый российский ученый Родченков. И им остается только верить на слово.

ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ?

Только в пятницу утром отгремело решение CAS, окончательно оставившее без Олимпиады в Пхенчхане почти полсотни ведущих российских спортсменов. А адвокат Родченкова, чьи откровения американским журналистам весной 2016-го и запустили весь этот процесс, призвал главу МОК Томаса Баха подать в отставку. Прошло несколько часов — и ученый снова выпрыгнул, как черт из коробочки.

Ролик, анонсирующий большое интервью Родченкова программе CBS «60 минут», продолжается чуть больше 30 секунд. И начинается с того, что нам показывают — охраняемого ФБР информатора тщательнейшим образом гримируют. До неузнаваемости.

— Это необходимая мера, — уверяет сам Родченков. — Мы располагаем информацией, что моя жизнь в опасности. В Кремле хотят, чтобы я перестал говорить.

Сам фильм должен выйти в эфир в ночь с воскресенья на понедельник. Разговор, конечно, пойдет о российском допинге и якобы существующей в нашей стране системе допинговых нарушений. Но в то же время Родченков говорит, что запрещенные вещества и сейчас продолжают применять в других странах. «Этих стран точно больше 20», — отвечает он на вопрос ведущего.

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

Со времени скандального интервью New York Times Родченков постоянно присутствует в информационном пространстве. Но при этом в его поведении четко прослеживаются нотки паранойи. Он постоянно говорит о страхе за собственную жизнь, это же повторяет и его американский адвокат Джим Уолден.

— У меня нет сомнений, — подчеркивает Уолден. — Американские правоохранители связались со мной в день, когда МОК отстранил Россию от Олимпиады. Необходимо было немедленно сменить все протоколы безопасности. Мы предполагаем, что группа русских агентов ищет Григория здесь, в Америке.

Лицо Родченкова давно не появлялось в публичном пространстве. Хотя уже в 2018-м Григорий Михайлович по интернету и давал показания на тех самых слушаниях в CAS, по итогам которых были отменены решения комиссии Освальда — но при этом видеотрансляция была выключена, и был слышен только его голос. Также ученый якобы в последний момент отказался от интервью на камеру немецкому репортеру Хайо Зеппельту, также прославившемуся фильмами про российский допинг. Тот уже прибыл в Нью-Йорк, но российский информатор так испугался за свою безопасность, что согласился общаться только по телефону. Что не помешало Родченкову сделать очередное громкое заявление.

ТОРГОВЛЯ ЛИЦОМ

Запредельная таинственность, а также информация о том, что ученый находится под американской программой о защите свидетелей, заставили многих предположить — Родченков перенес пластическую операцию по перемене внешности. Вот это уже точно начинает походить на сюжет из блокбастера. И маскарад на CBS эту версию косвенно подтверждает. Зачем так гримировать собеседника, если все и так знают, как он выглядит? Что за шпионские выходки из 1960-х?

С другой стороны, по тем же американским боевикам мы знаем, что после смены внешности людей обычно переселяют в другую часть страны и рекомендуют оборвать связи со старыми знакомыми, пропасть из поля зрения. Хотя бы на время.

Но Родченков сделать этого не хочет. Да и, наверное, не может. Пусть и сложно «торговать лицом», когда его нельзя показать. Но знания, которыми он обладает, и сенсационные заявления (а с фантазией у Григория Михайловича все в порядке) — единственные источники его дохода.

Чем же еще может зарабатывать сбежавший из своей страны человек, которого на родине объявили сумасшедшим и завели несколько уголовных дел? Забвение — худшее, что может произойти с ним в этой ситуации. Как акула, которая не может остановиться, иначе утонет, Родченков не способен прекратить говорить. Поэтому со знакомым всем лицом или нет, продолжение следует.