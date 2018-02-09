Делегации команд КНДР и Южной Кореи приняли участие в параде атлетов церемонии открытия ОИ

Решение о совместном проходе северокорейской и южнокорейской делегаций было принято на совещании в штаб- квартире МОК в конце января. При этом страны договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, в нее войдут 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды будет использоваться акроним COR, она будет выступать под флагом объединения, а вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».

Разработанный для представления единой Кореи на международных спортивных соревнованиях, флаг объединения впервые был использован в 1991 году, когда единая команда двух стран была представлена на чемпионате мира по настольному теннису в Японии.

Общая численность делегации КНДР на предстоящей Олимпиаде составит 46 человек (22 спортсмена и 24 официальных лица), а также 21 представитель СМИ. В личных соревнованиях Олимпиады примут участие 10 спортсменов из КНДР — в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании и шорт-треке. Спортсмены из КНДР принимали участие в зимних Олимпиадах с 1964 года, однако пропустили Игры 2014 года в Сочи.

Глава МОК Томас Бах объявил, что решение о выделении дополнительных квот для спортсменов КНДР было принято в порядке исключения. Команду Южной Кореи на соревнованиях представит 121 спортсмен.