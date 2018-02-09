Делегации команд КНДР и Южной Кореи приняли участие в параде атлетов церемонии открытия ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены последними прошли на Олимпийский стадион.
Решение о совместном проходе северокорейской и южнокорейской делегаций было принято на совещании в штаб- квартире МОК в конце января. При этом страны договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, в нее войдут 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды будет использоваться акроним COR, она будет выступать под флагом объединения, а вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».
Разработанный для представления единой Кореи на международных спортивных соревнованиях, флаг объединения впервые был использован в 1991 году, когда единая команда двух стран была представлена на чемпионате мира по настольному теннису в Японии.
Общая численность делегации КНДР на предстоящей Олимпиаде составит 46 человек (22 спортсмена и 24 официальных лица), а также 21 представитель СМИ. В личных соревнованиях Олимпиады примут участие 10 спортсменов из КНДР — в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании и
Глава МОК Томас Бах объявил, что решение о выделении дополнительных квот для спортсменов КНДР было принято в порядке исключения. Команду Южной Кореи на соревнованиях представит 121 спортсмен.
На летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году сборные КНДР и Южной Кореи впервые прошли на церемонии открытия совместной делегацией под единым флагом, на котором были изображены контуры Корейского полуострова. Аналогичная ситуация повторилась на летних Играх в Афинах (2004 год) и на зимних Играх в Турине (2006). Единая делегация сборных КНДР и Южной Кореи также пять раз принимала участие в церемониях открытия Азиатских игр (2002, 2003, 2006, 2007). Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля, соревнования паралимпийцев —
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