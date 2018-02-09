Саночник Репилов стал лучшим в двух тренировочных стартах в Пхёнчхане

В обоих стартах лучший результат продемонстрировал россиянин Роман Репилов (47,797 и 47,954). Вторые места заняли австриец Давид Гляйршер (47,880) и итальянец Доминик Фишналлер (48,136), третьи — немец Феликс Лох (47,901) и австриец Вольфганг Киндл (48,144).



Ещё один представитель России Степан Фёдоров стал шестым и девятым, Семён Павличенко — 10-м и 30-м.

Первый комплект медалей в санном спорте будет разыгран 11 февраля.