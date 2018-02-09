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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 15:42 | Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Саночник Репилов стал лучшим в двух тренировочных стартах в Пхёнчхане

На Олимпийских играх в Пхёнчхане завершилась тренировочная сессия перед соревнованиями саночников.

В обоих стартах лучший результат продемонстрировал россиянин Роман Репилов (47,797 и 47,954). Вторые места заняли австриец Давид Гляйршер (47,880) и итальянец Доминик Фишналлер (48,136), третьи — немец Феликс Лох (47,901) и австриец Вольфганг Киндл (48,144).

Ещё один представитель России Степан Фёдоров стал шестым и девятым, Семён Павличенко — 10-м и 30-м.

Первый комплект медалей в санном спорте будет разыгран 11 февраля.
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