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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32507965/
9 февраля 2018, 15:40 | Олимпизм | ТАСС

Олимпийские атлеты из России приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Делегация олимпийских атлетов из России в составе 80 человек приняла участие в параде спортсменов, который проходит в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

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На церемонии открытия российские спортсмены получили 55-й порядковый номер на параде сборных — между командами Австрии и Узбекистана.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступают на соревнованиях под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Поэтому на параде они прошли под флагом Международного олимпийского комитета, который пронес волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

По традиции парад олимпийцев начали греческие атлеты. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран.

На Олимпийских играх выступят 168 российских спортсменов. Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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