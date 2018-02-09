Олимпийские атлеты из России приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Делегация олимпийских атлетов из России в составе 80 человек приняла участие в параде спортсменов, который проходит в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
1/40
На церемонии открытия российские спортсмены получили 55-й порядковый номер на параде сборных — между командами Австрии и Узбекистана.
По традиции парад олимпийцев начали греческие атлеты. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран.
На Олимпийских играх выступят 168 российских спортсменов. Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter