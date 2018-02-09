Волшебные руки Оши. Как США обыграли Россию в скандальном матче на ОИ-2014

Четыре года назад на Олимпиаде в Сочи сборная России в рамках группового этапа по буллитам проиграла национальной команде США. Матч закончился скандалом, а победу американцам своим потрясающим выступлением в буллитной серии принёс Ти Джей Оши.

В предвкушении вечного противостояния

На домашней Олимпиаде наша хоккейная сборная попала в одну группу со сборными США, Словакии и Словении, поэтому ещё до начала турнира было понятно, что матч россиян с американцами станет определяющим в борьбе за первое место квартета и гарантированную путёвку в четвертьфинал Игр. Последняя на тот момент встреча этих команд на Олимпиаде произошла в 2006 году в Турине и подарила настоящий триллер со счастливым для россиян концом. Болельщики со стажем, безусловно, вспоминали и турнир 2002 года, на котором России и США довелось сыграть две встречи. И если первая закончилась безобидной ничьей, то в полуфинале американский судья отказался просматривать момент с возможным голом Сергея Самсонова, который мог бы сравнять счёт в том матче и подарить россиянам надежду на финал.

Впрочем, ожидания от игры не ограничивались исключительно историческими параллелями с другими Олимпиадами. Гораздо важнее для российского болельщика было увидеть реванш за унизительное поражение нашей сборной от американцев в четвертьфинале ЧМ-2013, когда российская команда была разгромлена со счётом 3:8 далеко не самым сильным составом США. После того турнира к главному тренеру сборной Зинэтуле Билялетдинову появилось немало вопросов, и только уверенная игра с сильным соперником могла укрепить авторитет наставника.

Но даже если бы Россия и США до сочинских Игр не провели друг с другом ни одной встречи, всё равно градус этого противостояния был бы очень высоким. Соперничество русских и американцев давно вошло в фольклор, проявляется в самых разных аспектах жизни от повседневного быта и менталитета до высших политических сфер, и каждая ледовая схватка России и США выходит далеко за рамки обычного хоккейного матча. Так случилось и на тот раз.

Блестящий Дацюк и несчастливый Радулов

Матч России с США был запланирован на второй тур группового этапа, а в стартовых играх соперники неплохо размялись на уступающих в классе соперниках: наша сборная обыграла Словению 5:2, а американцы устроили погром словакам — 7:1. Очный поединок команды начали достаточно осторожно, Россия владела преимуществом, перебрасывала соперника, но контратаки американцев несли серьёзную угрозу воротам Бобровского. Первый гол случился только на исходе первой половины игры: Павел Дацюк откликнулся на прекрасную передачу Андрея Маркова, вышел к воротам Джонатана Куика и переиграл американского вратаря.

Российская команда выглядела лучше соперника, но её периодически подводила дисциплина, и очередное удаление дало о себе знать. На скамейку оштрафованных присел Александр Радулов, и Кэм Фаулер воспользовался численным преимуществом. На второй перерыв команды так и ушли при счёте 1:1, а в третьем периоде вновь за несдержанность был наказан малым штрафом Радулов, и опять розыгрыш большинства США закончился удачной реализацией — отличился Джо Павелски. Ситуация выглядела по меньшей мере неприятной: российская команда при своих болельщиках, ведя в счёте по ходу игры, уступала принципиальному сопернику, а козыри Билялетдинова в виде розыгрыша лишнего не приносили до поры до времени никаких дивидендов.



Но всему есть конец, вот и в той встрече россиянам удалось-таки реализовать очередное большинство. Точный бросок нанёс Павел Дацюк, сделавший заявку на звание главного героя дня, а игра в третьем периоде пошла до гола.

Безнаказанная хитрость Куика

И этот гол случился за 4 с небольшим минуты до конца основного времени матча, и к вящей радости «Большого» записал его на свой счёт российский защитник Фёдор Тютин. Восторгу не было предела, но уже через минуту арбитр разводил руки в стороны и говорил, что ворота в момент гола, оказывается, были сдвинуты. При внимательном рассмотрении эпизода, стало понятно, что судьи абсолютно верно не засчитали шайбу, но появились другие непонятные моменты.



На повторе хорошо видно, что во время одной из атак, предшествующей голу, Куик при перемещении вдоль вратарской линии сильно врезается в левую стойку ворот, и она выходит из берегов. Именно в неправильно стоящую «рамку» и отправляет шайбу Тютин. Вопросов по правильности отмены гола не остаётся, но возникает новый: почему Джонатан Куик не был наказан за такой поступок двумя минутами штрафа, которые бы очень пригодились нашей сборной в концовке матча? Шайбу не засчитали по правилам ИИХФ, но, согласно им же, Куик сполна наиграл на удаление за умышленный сдвиг ворот. Американский голкипер, разумеется, заявил, что не заметил факта неправильно стоящей конструкции, но со стороны всё это выглядело по меньшей мере странно. Интересно, что Куик в этой теме нашёл единомышленников в лице Ильи Ковальчука и Владислава Третьяка, которые выразили уверенность в непредумышленном сдвиге ворот, а вот Вячеслав Войнов высказал иную точку зрения. По мнению на тот момент одноклубника Куика, вратарь частенько исполняет подобные трюки на тренировках.



Так или иначе, Куик из того эпизода вышел сухим из воды, сборная России не смогла больше пробить его ни в основное, ни в дополнительное время. Началась роскошная серия буллитов.

Звёздный час Оши

Ти Джей Оши, на момент сочинской Олимпиады выступавший в «Сент-Луисе», не был ключевым игроком американской сборной. По его собственным словам, в Сочи он исполнял силовую роль, поддерживал и играл в меньшинстве. Ему не доставалось много игрового времени, да и личную статистику Ти Джея на том турнире нельзя назвать выдающейся. Он забросил всего одну шайбу, а в решающих матчах за медали просто растворился, как и всё американское нападение, ни разу не отличившееся в полуфинале с канадцами и матче за третье место с финнами. Но буллиты в поединке группового этапа с Россией стали звёздным часом Оши и, по его признанию, самым запоминающимся моментом в карьере.

Оши открывал ту серию послематчевых бросков. Перед попыткой он с улыбкой катался в средней зоне, затем вальяжно начал движение к воротам, едва не потерял шайбу на ведении, но, сблизившись с Бобровским, вколотил снаряд в «домик» нашему голкиперу. Ничего экстраординарного, но это было только начало. В обязательной программе из трёх бросков американцы больше не забили ни разу, а Илья Ковальчук в последней российской попытке перевёл буллитную серию в стадию «до первого промаха».

И тут началось. Оши выходил на каждый бросок сборной США, который мог стать последним в матче, но на его лице не было ни капли напряжения. Лёгкая ухмылка, высунутый язык, фирменная поза вполоборота перед началом движения — Ти Джей вёл себя как мальчишка на дворовом катке, хвастающийся умениями перед сверстниками. Но похвастать было чем. В общей сложности Оши произвёл шесть попыток, четыре из которых завершились голом, а в двух остальных случаях шайба чудом не оказывалась в воротах: то Ти Джей после элегантного обыгрыша запустил снаряд выше перекладины уже пустой «рамки», то в последний момент вмешалась клюшка Бобровского. Задор, лёгкость и филигранная техника, с которой Оши штамповал буллитные голы, заставили восхищаться американским форвардом даже самых патриотично настроенных российских болельщиков и ненадолго забыть эпизод с незасчитанной шайбой, при другой судейской трактовке которого мы бы, скорее всего, и не увидели этот спектакль одного актёра.