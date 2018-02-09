Алла Цупер пронесла флаг Беларуси на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане

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Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены 29-й, а всего на аренах Пхенчхана выступят спортсмены из 92 стран планеты. В составе сборной Беларуси кроме Аллы Цупер еще два олимпийских чемпиона — фристайлист Антон Кушнир и биатлонистка Дарья Домрачева, которая трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета на сочинских Играх. Там же обладателем бронзы стала еще одна стреляющая лыжница Надежда Скардино. Самым опытным среди всех белорусских спортсменов является лыжник Сергей Долидович, для которого нынешняя Олимпиада седьмая в карьере.

Кроме этих атлетов за награды Пхенчхана-2018 поспорят еще 27 белорусских атлетов: биатлонисты Сергей Бочарников, Максим Воробей, Антон Смольский, Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Надежда Писарева, фристайлисты Станислав Гладченко, Максим Густик, Анна Гуськова, Александра Романовская, лыжники Юрий Астапенко, Александр Воронов, Михаил Семенов, Валентина Каминская, Анастасия Кириллова, Полина Сероносова, Юлия Тихонова, конькобежцы Игнат Головатюк, Виталий Михайлов, Марина Зуева, Татьяна Михайлова, Ксения Садовская, горнолыжники Юрий Данилочкин, Мария Шканова и единственный представитель шорт-трека Максим Сергеев.

Главные медальные надежды белорусские болельщики связывают с биатлонистками и фристайлистами. Беларусь в седьмой раз примет участие в зимних Олимпийских играх самостоятельной командой. В медальной копилке белорусской сборной 15 наград — 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых.