Лыжник Устюгов призвал болельщиков поддержать российских спортсменов на ОИ-2018

«Российские спортсмены при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь страны, — написал Устюгов. — Некоторых не допустили до стартов, но есть другие спортсмены, которым необходима наша поддержка, им нужен позитивный настрой, мы в вас верим. А у нас, не допущенных до Игр, будут новые старты, где мы покажем, на что способны».

В пятницу вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции Устюгова и еще 46 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Приглашения от МОК получили 169 атлетов, конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.