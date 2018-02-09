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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 14:58 | Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Устюгов призвал болельщиков поддержать российских спортсменов на ОИ-2018

ТАСС, 9 февраля. Российский лыжник Сергей Устюгов, не получивший приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Пхёнчхане, верит в российских спортсменов и призвал болельщиков поддержать их на Играх. Об этом Устюгов написал на своей странице в Instagram.

«Российские спортсмены при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь страны, — написал Устюгов. — Некоторых не допустили до стартов, но есть другие спортсмены, которым необходима наша поддержка, им нужен позитивный настрой, мы в вас верим. А у нас, не допущенных до Игр, будут новые старты, где мы покажем, на что способны».

В пятницу вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции Устюгова и еще 46 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Приглашения от МОК получили 169 атлетов, конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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