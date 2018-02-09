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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32507175/
9 февраля 2018, 14:53 | Зимние | Р-Спорт

Олимпийский чемпион Сочи сноубордист Подладчиков пропустит Игры в Пхенчхане

Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира-2013 в хаф-пайпе швейцарский сноубордист Юрий Подладчиков не выступит на Играх в Пхенчхане из-за травмы.

Подладчиков получил травму на Всемирных экстремальных играх в Аспене (США) — 29-летний спортсмен, ранее выступавший за Россию, ударился лицом о хаф-пайп, после чего был доставлен в больницу. У Подладчикова был диагностирован перелом носа, тем не менее он был включен в заявку на Игры-2018 и в пятницу провел тренировку в Южной Корее.

«Когда я услышал диагноз, то мне стало ясно, что я получил опасную травму, и я бы очень рисковал, если бы участвовал в Олимпийских играх. После всех тестов, которые я провел за последние две недели, включая мою первую тренировку (в Южной Корее) в эту пятницу, могу сказать с уверенностью, что участие в Олимпиаде было бы совсем неразумным и безответственным», — сказал Подкладчиков, чьи слова приводит Франс Пресс.

Соревнования в хаф-пайпе у сноубордистов на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут 13 и 14 февраля.
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