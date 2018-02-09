Олимпийский чемпион Сочи сноубордист Подладчиков пропустит Игры в Пхенчхане
Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира-2013 в
хаф-пайпе швейцарский сноубордист Юрий Подладчиков не выступит на Играх в Пхенчхане из-за травмы.
Подладчиков получил травму на Всемирных экстремальных играх в Аспене (США) — 29-летний спортсмен, ранее выступавший за Россию, ударился лицом о
«Когда я услышал диагноз, то мне стало ясно, что я получил опасную травму, и я бы очень рисковал, если бы участвовал в Олимпийских играх. После всех тестов, которые я провел за последние две недели, включая мою первую тренировку (в Южной Корее) в эту пятницу, могу сказать с уверенностью, что участие в Олимпиаде было бы совсем неразумным и безответственным», — сказал Подкладчиков, чьи слова приводит Франс Пресс.
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