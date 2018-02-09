Началась церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
ПХЕНЧХАН, 9 фев — РИА Новости, Василий
Конов-мл. Стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.
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Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран.
Российские атлеты решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года выступают в нейтральном статусе, они имели возможность поехать на Игры-2018 только после получения приглашений от специальной комиссии МОК по допуску.
Церемония открытия Олимпиады. Часть один.
Часть два.
Часть три.
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