Пхенчхан-2018. День второй: вежливый от-CAS, великолепные фигуристы и пышное открытие

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В центре внимания всего мира в пятницу станет церемония открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане — красочное шоу, парад атлетов и зажжение огня прилагаются. Но для российских болельщиков главное событие этого дня состоялось рано утром по московскому времени — CAS вынес решение по апелляции наших спортсменов, пытавшихся попасть на игры. Если же говорить о соревнованиях, то начали командный турнир фигуристы, групповой этап в у микст-дуэтов в керлинге перевалил за экватор, а фристайлисты провели первую часть квалификации в могуле.

БАХ УБЕЖАЛ ОТ CAS C ФАКЕЛОМ

Теперь это неоспоримый факт — количество «олимпийских атлетов из России» в Пхенчхане останется прежним. 168 человек. Утром пятницы выездная панель CAS объявила об отклонении двух апелляций — 32 спортсменов, которых МОК отказался включать в число приглашенных изначально, и еще 15, оправданных тем же спортивным арбитражом после решений комиссии Освальда, но также не получивших путевок на Игры.

Всем им, как и накануне шести спортсменам, имевшим допинговую историю, CAS дал от ворот поворот. Если изучить решение суда, то обнаружится, что никакого состязательного процесса не было — арбитры просто признали право МОК не приглашать на Олимпиаду спортсменов из дисквалифицированной страны по выбору комитета, отказавшись обсуждать прозрачность работы комиссий и считать использованные при этом критерии дискриминационными или несправедливыми.

По сути дела, мы получили вежливый отказ — арбитраж констатировал текущее положение дел и согласился с ним. Между прочим, глава МОК Томас Бах, которого обвиняли в давлении на суд после резкой критики предыдущего решения CAS, на сей раз решил дистанцироваться от происходящего. Пока все заинтересованные стороны ждали опубликования вердикта, немец бежал свой этап эстафеты олимпийского огня рядом с главным пресс-центром турнира.

ПАРНЫЙ УСПЕХ

Фигурное катание — один из видов спорта, пострадавших от решения CAS. Ведь МОК, отказавшись приглашать на эти Игры Ксению Столбову и Ивана Букина, выбил из обоймы нашей сборной сразу две пары — танцевальную и спортивную. И понизил медальные шансы россиян не только в этих двух видах программы, но и в командном турнире, где глубина состава может сыграть решающую роль.

В этой дисциплине, дебютировавшей на Играх в Сочи четыре года назад, сборная России — первый и пока единственный чемпион. При этом защиту титула мы начали неудачно. Дебютант Игр Михаил Коляда, у которого технически была самая сложная короткая программа, сорвал два ключевых прыжка и оказался только восьмым из 10 участников. Победу же за явным преимуществом одержал японец Сема Уно.

Но затем россиянам удалось реабилитироваться в парном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов исполнили свою короткую программу вдохновенно и опередили всех конкурентов, попутно обновив личный рекорд. «Ничего лишнего не придумывали, просто вышли и отработали. Вот и результат», — сказал Морозов спецкору «СЭ» Владимиру Иванову. Теперь после двух видов наша команда делит третье место с Японией, на одно очко отставая от США и на четыре — от Канады.

Соревнования продолжатся в воскресенье, когда короткие программы откатают женщины-одиночницы и танцевальные пары. А вот спортивным предстоит показать уже произвольную — и в этой дисциплине Морозова и Тарасову заменят Александр Энберт и Наталья Забияко.

НА ПОЛПУТИ В ПЛЕЙ-ОФФ

Олимпиада еще официально не началась, а в турнире смешанных дуэтов по керлингу уже минуло больше половины группового этапа. И стоит порадоваться за российскую пару Александр Крушельницкий/Анастасия Брызгалова. Они после сенсационного поражения от США в первом же туре сумели взять себя в руки и во второй день соревнований одержали две непростые победы.

В матче с Финляндией россияне после двух эндов проигрывали со счетом 0:3, но третий забрали с преимуществом сразу в четыре камня! Но ключевыми стали пятый и шестой отрезки игры, когда наши керлингисты развили успех и обеспечили себе решающее преимущество. Итог — 7:5. Игра против Китая получилась еще более напряженной — Брызгалова и Крушельницкий создали неплохой задел в три камня, но упустили его за один энд, затем вели в последнем, где у них было право решающего броска. Но именно он Александру не слишком удался, и счет сравнялся. И все-таки в экстра-энде сборная Китая дрогнула, и россияне вырвали победу со счетом 6:5.

Теперь у нас три выигранных матча из четырех и место в четверке лидеров. В субботу россиянам предстоят очень важные встречи с Кореей и Канадой.

СМЫШЛЯЕВ ПРОРВАЛСЯ В ФИНАЛ

Первый этап квалификации прошел в турнире по могулу у фристайлистов — и здесь у российской команды есть чем похвастаться. Бронзовый призер Сочи Александр Смышляев с ходу преодолел отборочный барьер, став вторым после прославленного канадца, шестикратного обладателя Кубка мира Майкла Кингсбери. Такой результат ему не помешало показать даже то, что одна из его тренировок в Пхенчхане была фактически сорвана антидопинговыми офицерами. Теперь он может спокойно готовиться к намеченному на 12 февраля финалу.

А вот у девушек никому из трех россиянок не удалось попасть в топ-10. Зато и Регина Рахимова, и Марика Пертахия, и Екатерина Столярова вошли во второй десяток, а значит, имеют неплохие шансы во второй квалификационной стадии, откуда в финал попадут еще 10 лучших. Особенно если учесть, что Рахимова и Пертахия показали 11-й и 12-й результаты.

Также стоит отметить итоги последних тренировочных заездов у мужчин-саночников, где и в пятом, и в шестом спуске лучшим был россиянин Роман Репилов. В этой дисциплине борьба за медали начнется вечером в субботу.

О СПОРТ, ТЫ…

Пока организаторы Игр только готовятся к вечерней церемонии, в Канныне, где расположен прибрежный олимпийский кластер, уже открыли Дом спорта. Именно так будет называться представительство нашей команды в Корее. Открыли как полагается — с танцами, березками и матрешками, а также при солидном стечении народа.

Естественно, такое событие не могло пройти мимо внимания бригады спецкоров «СЭ» — в наших соцсетях, видеоканале и на сайте очень много интересных фото и видео. Вопреки всем решениям МОК и CAS в Пхенчхане будут переживать за российских спортсменов. Причем, как выяснилось в последние дни, команду будут поддерживать не только болельщики из России.