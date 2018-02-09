Бабиков: В других биатлонных местах есть более сложные трассы, чем в Пхёнчхане

«Трассу я не оценил бы как очень сложную. На мой взгляд, в других наших биатлонных местах есть всё-таки более сложные. Просто достаточно серьёзный фактор погоды. В том году на разных частях трассы был разный снег, потому что где-то солнце, где-то задувает ветер, где-то тень и ветра нет. Рельеф разнообразный, и покрытие разнообразное. Поэтому нужно просто приспособиться к нему. Это будет самое сложное. А так, трасса хорошая, если ты в форме. Там есть где убегать, есть где устраивать баталии на трассе. Очень интересная трасса.



В том году был ветер. На пасьюте я стрелял 4 ноля, и был терпимый, спокойный ветер. Но в эстафете был серьёзный ветерок, и никто не обходился без доппатронов. Надеюсь, интриги будет в меру, чтоб телезрителям и нам было не скучно. Но без серьёзных вмешательств погоды», — сказал Бабиков.