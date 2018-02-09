Бабиков: В других биатлонных местах есть более сложные трассы, чем в Пхёнчхане
Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о трассе в Пхёнчхане (Южная Корея), где пройдут зимние Олимпийские игры.
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«Трассу я не оценил бы как очень сложную. На мой взгляд, в других наших биатлонных местах есть
В том году был ветер. На пасьюте я стрелял 4 ноля, и был терпимый, спокойный ветер. Но в эстафете был серьёзный ветерок, и никто не обходился без доппатронов. Надеюсь, интриги будет в меру, чтоб телезрителям и нам было не скучно. Но без серьёзных вмешательств погоды», — сказал Бабиков.
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