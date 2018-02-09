Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32506583/
9 февраля 2018, 13:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Бабиков: В других биатлонных местах есть более сложные трассы, чем в Пхёнчхане

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о трассе в Пхёнчхане (Южная Корея), где пройдут зимние Олимпийские игры.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Трассу я не оценил бы как очень сложную. На мой взгляд, в других наших биатлонных местах есть всё-таки более сложные. Просто достаточно серьёзный фактор погоды. В том году на разных частях трассы был разный снег, потому что где-то солнце, где-то задувает ветер, где-то тень и ветра нет. Рельеф разнообразный, и покрытие разнообразное. Поэтому нужно просто приспособиться к нему. Это будет самое сложное. А так, трасса хорошая, если ты в форме. Там есть где убегать, есть где устраивать баталии на трассе. Очень интересная трасса.

В том году был ветер. На пасьюте я стрелял 4 ноля, и был терпимый, спокойный ветер. Но в эстафете был серьёзный ветерок, и никто не обходился без доппатронов. Надеюсь, интриги будет в меру, чтоб телезрителям и нам было не скучно. Но без серьёзных вмешательств погоды», — сказал Бабиков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости

Сенсация! Родченков впервые показал своё лицо после пластической операции

«Русским нигде нельзя давать участвовать». Что пишут зарубежные СМИ сегодня

Губерниев жестко о решении CAS: "Если ты не из России, жри допинг"

Наших не допустили, а норвежцам МОК разрешили ввезти 6 тыс. доз препаратов
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?