Алексей Ягудин: Отвечать за провал должна вся команда Коляды

— Миша Коляда выступал предпоследним. Имело смысл прыгать такие сложные прыжки?

— Это грубейшая ошибка его тренера (Валентины Чеботаревой. — Прим. «СЭ»). Прекрасно зная, как откатались все фигуристы до Коляды, тренер обязана была донести эту информацию до Михаила. Нужно было менять программу на ходу и кататься с простейшим набором, который мы катали 500 тысяч лет назад!

— Это помогло бы?

— Даже с облегченной программой он железно был бы в тройке. Этот тактический ход оставил бы нашей команде отличные шансы на олимпийское золото. В том раскладе, который есть сейчас, в борьбу за победу крайне сложно ввязаться. Ничего нового: русские любят устроить себе сложности, а потом их преодолевать. Повторю, это полный просчет не Коляды, а его тренерского штаба. Ведь именно тренер отвечает за то, что потом происходит на льду. Нужно быть не просто тренером, но и тактиком, и математиком. Тем более, когда твой ученик катается после всех конкурентов. Татьяна Анатольевна Тарасова в такой ситуации никогда бы так не поступила.

— А как бы она поступила?

— Она всегда наблюдала за тем, что происходит на льду, чтобы владеть информацией. От ситуации зависело, какое решение она принимает — усложнить программу, упростить или оставить все, как есть. В любом случае, она сделала бы так, чтобы процент победы после выступления максимально поднять. Думаю, она сделала бы ставку на абсолютную надежность.

ТАК КАТАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

— Вы подчеркнули, что вина тренера очевидна. А Коляда совсем не причем?

— Не могу обсуждать его психологическое и физическое состояние, поскольку не владею информацией. Но так кататься в любом случае нельзя. Ты — лидер сборной России, и это к чему-то обязывает, так ведь? Как можно было совсем остаться без прыжков? И все же, пусть на льду выступает один человек, но отвечать за такой провал, а никак иначе я оценить это не могу, должна отвечать вся команда Михаила Коляды. Они его подвели, а он не оправдал надежд. Виноваты все.

— Вы сами, оказавшись на месте Коляды, могли взять на себя ответственность и поменять программу?

— И да, и нет, наверное. Знаете, в чем проблема Коляды? В том, что он не обладает необходимым опытом участия в крупнейших турнирах. Да, он выступал на чемпионатах мира и Европы, но не слишком много. В свое время мы с Женей Плющенко подходили к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, порядком «нахлебавшись» и насмотревшись всего на международных аренах. У нас был внутренний стержень, и мы действительно могли самостоятельно вносить изменения в программы «на ходу». При этом нужно обладать информацией, ее до тебя кто-то должен был донести. Поверьте, как правило, фигуристы сами не смотрят на то, как выступают конкуренты.

НУЖНО ДУМАТЬ НЕ ТОЛЬКО О ТЕХ, КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА МЕДАЛИ В ЛИЧНОМ ТУРНИРЕ

— Выбор Михаила Коляды на короткую программу — ошибка?

— Ни в коем случае. Конечно, задним числом мы все умны, и легко сказать, что можно было поставить Диму Алиева. Или Сашу Самарина не запасным брать, а основным. Если ты едешь на Олимпийские игры, будь добр не рассчитывать на то, что тебя не поставят или ты сможешь выехать за счет кого-то. Прежде всего, нужно быть готовым самому.

— То, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов не будут в команде катать произволку, признание того, что мы не будем бороться за золото?

— Нет. Это просто тактика. Думаю, что наши ребята в команде ни при каких раскладах не опустятся ниже третьего места. А это значит, что медали могут получить те спортсмены, у которых в личном турнире шансов на это нет. Я очень уважаю Наталью Забияко и Александра Энберта, но для них это единственная возможность стать призерами Олимпийских игр. Нужно же думать не только о лидерах, но и о тех, кто делает другую работу. А Тарасова и Морозов возьмут свое в личных соревнованиях. Пока турнир не закончился, шансы есть всегда. Один срывсо стороны соперников, и все может поменяться. Надеюсь, что наша сборная достойно завершит участие в командном турнире.