13 миллиардов на ветер. Сколько стоят Игры в Пхенчхане

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Истории с «русским допингом» и судебные скандалы нанесли серьезный удар по репутации и авторитету МОК. Вероятно, чиновники найдут способ, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Но есть и другая глобальная проблема, отчетливо проявившаяся в последние годы — рост стоимости Игр и, как следствие, уменьшение желающих ввязываться в их организацию.

ПРЕДМЕТ РОСКОШИ

Пока МОК выручают страны БРИКС, бурно развивавшиеся в нулевые годы — такие как Россия и Бразилия, и азиатские государства. Последний раз Олимпиада проходила в Западной Европе в 2012 году — в Лондоне, а вернется в Старый Свет только в 2024-м — летние Игры состоятся в Париже. 12 лет, пять турниров — раньше представить себе такое было просто невозможно. Равно как и сейчас довольно трудно вообразить себе Олимпиаду в тихих европейских местечках вроде Альбервиля или Лиллехаммера, хотя, кажется, это было совсем недавно.

Современные Игры — это предмет роскоши, штука престижная, но непрактичная.

Практически все экономисты сошлись во мнении, что долгосрочного кумулятивного эффекта для экономики принимающей страны они не несут. Например, согласно исследованиям ученых Университета провинции Британская Колумбия, после Игр-2010 доходы от туризма в Ванкувере за последующие три года почти не выросли.

Каждая новая Олимпиада объявляется функционерами МОК лучшей в истории и негласные стандарты, ниже которых опускаться вроде как и неприлично. Неудивительно, что европейцы, не привыкшие швыряться деньгами, без энтузиазма относятся к идее организации у себя Игр. А местные власти к голосу общественности прислушиваются.

Так, за право принять Олимпиаду-2018 с Пхенчханом конкурировали всего два города — Мюнхен и французский Анси, и корейцы легко победили в первом же туре. За зимние Игры-2022 поначалу боролись несколько кандидатов, но до финиша дошли только Пекин и Алма-Ата. Норвежский Осло отозвал заявку, поскольку правительство страны не смогло предоставить нужные финансовые гарантии. Жители Кракова высказались против Олимпиады на референдуме, равно как и обитатели Санкт-Моритца и Давоса — швейцарцы не одобрили расходы на Игры. По экономическим причинам снял свою заявку и Стокгольм. А ведь Норвегия, Швейцария, Швеция — страны далеко не бедные.

На летнюю Олимпиаду-2024 было только два претендента — Париж и Лос-Анджелес. В итоге МОК отдал предпочтение столице Франции, а американский мегаполис в качестве утешительного приза получил Игры-2028. И никакой тебе острой конкурентной борьбы.

На счастье МОК, пока в этом параде тщеславия еще хотят участвовать азиатские страны, спасающие положение. Точно так же, как туристы из Китая поддерживают на плаву и даже дают заработать на хлеб с маслом и с икрой индустрии роскоши, вынося доверху набитые пакеты из дорогих бутиков Лондона, Парижа или Нью-Йорка.

Каждая новая Олимпиада стоит дороже предыдущей, и об этом говорят даже официальные данные, не говоря уже об оценках независимых экспертов.

ХИТРАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Но есть хитрые нюансы, которые позволяют по-разному оценивать финансовые итоги Олимпиад и, соответственно, по-разному преподносить их публике.

Существуют так называемые операционные расходы — то есть затраты непосредственно на проведение самих Игр.

Сюда включаются инвестиции в возведение спортивных объектов, церемонии открытия и закрытия, проведение самих соревнований.

И тут итоги обычно положительные. Так, например, операционные расходы Олимпиады-2010 в Ванкувере согласно официальному отчету на сайте МОК составили 1,9 миллиарда долларов. И организаторам, согласно аудиторскому отчету, удалось выйти в ноль — то есть убытков они не понесли. А Игры-2014 в Сочи согласно официальным данным МОК и вовсе стали прибыльными и принесли устроителям 53 миллиона долларов.

Однако это лишь часть расходов. Сюда не включаются затраты на возведение и подготовку неспортивной инфраструктуры — а они, как правило, больше операционных.

СКОЛЬКО СТОИТ ПХЕНЧХАН?

Точных данных пока нет. Официальные цифры появятся ближе к концу 2018 года и, как и обычно, будут включать в себя только операционные расходы. Возможно, даже несмотря на трудности с реализацией билетов, Олимпиада-2018 окажется безубыточной.

Тем не менее, приблизительные оценки уже дать можно. Что касается операционных расходов, то, как в ноябре 2017 года сообщило агентство Bloomberg, бюджет Игр вырос в четыре раза по сравнению с первоначальным — с 518 миллионов долларов до 1,9 миллиарда. Корейские власти объяснили это изменением проекта — в программу Олимпиады были добавлены новые дисциплины и тем, что расходы на возведение двух крупных объектов — Олимпийской площади и Международного вещательного центра — были переложены с инфраструктурного бюджета на операционный.

По данным источника, инфраструктурные затраты составили порядка 10 миллиардов долларов. В основном деньги ушли на модернизацию дорог и на расширение высокоскоростной железнодорожной сети. В том числе и для того, чтобы сделать как можно более доступным горный кластер.

Его строительство обошлось в общей сложности в 1,5 миллиарда долларов. Курорт под названием Альпензия станет одним из главных объектов Олимпиады-2018 — там пройдут соревнования по беговым и горным лыжам (в технических дисциплинах), биатлону, там же возведены трамплин для прыжков и санно-бобслейная трасса.

Интересная история с главным стадионом Игр — местом, где пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады. Изначально его строительство оценивалось в 60 миллионов долларов, а в итоге, по данным Business Insider, обошлось в 109 миллионов. То есть почти в два раза больше, чем ожидалось. При том, что у него нет ни крыши, ни какой-либо системы обогрева. А после окончания Паралимпиады арену и вовсе разберут.

Кроме того, как сообщал Bloomberg, бюджет непосредственно оргкомитета Олимпиады составил 2,5 миллиарда долларов.

Что же касается общей суммы расходов на весь этот праздник спорта, то экспертные оценки разнятся. Так, в 2015 году министерство культуры, спорта и туризма Кореи заявляло, что по их прогнозам, общие затраты на проведение Олимпиады составят примерно 10 миллиардов долларов. По мнению Business Insider, общая сумма равняется 12,9 миллиарда долларов — и это в два раза больше, чем планировалось в 2011 году, когда Пхенчхан получил право на проведение Игр.

Впрочем, власти Кореи надеются, что проведение Олимпиады позволит Пхенчхану стать новым центром зимнего спорта в Азии и со временем вернуть вложенные инвестиции.