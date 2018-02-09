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9 февраля 2018, 13:38 | Фигурное катание | Р-Спорт

Мишин: Включение Коляды в команду фигуристов — правильное решение

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил РИА Новости, что считает правильным и продуманным решением включение Михаила Коляды в список участников командных соревнований по фигурному катанию.

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© РИА "Новости"

«Включение Коляды в команду — продуманное и правильное решение. Роковая ошибка в другом — в его программу добавили четверной лутц. Непродуманно включать в выступление на командных соревнованиях элемент, который он выполнял весьма редко», — сказал Мишин по телефону.

Заслуженный тренер России отметил, что ждал другой программы от Коляды. «Катание с ошибками — не редкость для Коляды, но сам спортсмен мне нравится. Как и его катание в лучших вариантах. Просто не стоило включать четверной лутц в короткую программу в командных соревнованиях. Я разговаривал с коллегами еще накануне старта Олимпиады и предполагал, что содержание программы Коляды будет другим — без четверного лутца. А получилось так, что Коляда катался по Ковтуну», — заявил собеседник агентства.

Мишин также сказал, что благодаря блестящему выступлению пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов у россиян остаются шансы на золотые медали в командных соревнованиях.

«Блестяще выступили Тарасова и Морозов. Теперь многое будет зависеть от танцевальной пары, на их плечи ложится большая ответственность. Здесь в лидерах идут французы и канадцы, а нам предстоит побороться за третье место с американцами и итальянцами. Такая задача нашей танцевальной паре по плечу. Полагаю, наши девочки принесут России 10 очков. Борьба за золото еще впереди, ведь канадские девушки не демонстрируют того, что они показывали в прошлые годы», — резюмировал он.
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