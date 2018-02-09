Максим Буров. Фаворит из тени
Вы следите за лыжной акробатикой? Нет? А зря, ведь у России в этой дисциплине есть обладатель Кубка мира и претендент на олимпийское золото.
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Сколько вы знаете российских спортсменов, всерьёз претендующих на золотую награду Олимпиады в Пхёнчхане? Да, есть команда фигуристов с Медведевой и Загитовой. Да, есть хоккеисты, у которых на Играх почти не осталось конкурентов. Может быть,
Пример для подражания
В Ярославле, откуда Максим родом высоких гор нет, зато есть сильная школа лыжной акробатики с именитыми, опытными тренерами: работать можно и на склоне с трамплином, и в батутной школе — прежде чем выполнить
Максиму всегда было за кем тянуться, с кого брать пример. Его старшему брату — Илье Бурову уже 26, и он тоже занимается лыжной акробатикой, а Олимпиада в Пхёнчхане — вторая в его карьере. В Сочи он занял 16-е место, но набрался бесценного опыта, которым всегда охотно делился с братом. Илья при удачном раскладе тоже может претендовать на высокое место в Пхёнчхане. Жаль, что его в прошлом году на целый сезон выбило из тренировочного графика ДТП. Буров получил серьёзную травму, мог вообще пропустить Игры, но восстановился.
Ранний дебют и первая победа
Младшему из братьев Буровых
В следующие два года Максим стремительно прогрессировал, усложнял свои прыжки и не сбавлял оборотов на международной арене. По итогам сезона 2014/15 он занял второе место на юниорском первенстве мира, но уже в следующем году выиграл свою вторую золотую награду. А за пару недель до того золотого турнира в Минске Буров принял участие в первом взрослом бою со всеми сильными конкурентами — съездил на этап Кубка мира в
Кубок мира спустя 15 лет
В марте 2017-го Максим впервые поднялся на пьедестал этапа Кубка мира — третье место в Москве было приятным достижением, но не объективным мерилом силы атлета, ведь в Россию многие мировые лидеры не приехали. Зато настоящий уровень мастерства 18-летнего лыжника можно было оценить по итогам чемпионата мира по лыжным видам спорта в
А то, что случилось в олимпийском сезоне, иначе как впечатляющим прорывом не назвать. Максим Буров
Потрясающий рывок позволил Максиму Бурову закончить сезон не только с золотой медалью на шее, но и с хрустальным глобусом в руках. Вне всякого сомнения, победа в Кубке мира добавит атлету положительных эмоций в преддверии Олимпиады, ведь ранее в истории России лишь один лыжный акробат добирался до этого трофея — Дмитрий Архипов в сезоне 2002/03.
«Рассчитываю побороться за медали»
«У Макса сейчас одна из самых сложных программ в мире, и он её выполняет
Лыжный фристайл — действительно тот вид спорта, где всё может решить психология. Сейчас можно сказать с уверенностью, что с точки зрения техники Максим Буров готов биться с самыми сильными соперниками и побеждать их. Но хватит ли 19-летнему парню опыта и эмоций для того, чтобы полностью выложиться на Олимпиаде? Мы верим в то, что хватит.
«На Олимпиаде я рассчитываю побороться за медали», — говорил Максим ровно год тому назад, когда только подбирался к своим серьёзным результатам. Как в воду глядел.
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