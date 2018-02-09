Максим Буров. Фаворит из тени

Сколько вы знаете российских спортсменов, всерьёз претендующих на золотую награду Олимпиады в Пхёнчхане? Да, есть команда фигуристов с Медведевой и Загитовой. Да, есть хоккеисты, у которых на Играх почти не осталось конкурентов. Может быть, кто-то, глядя на результаты тренировочных заездов в санном спорте, назовёт Романа Репилова. Но про лыжного акробата вспомнят совсем уж единицы. А ему, между прочим, придётся превозмочь «Тяжёлое время лидерства», ведь в своей дисциплине на сегодняшний день он лучший в мире.

Пример для подражания

В Ярославле, откуда Максим родом высоких гор нет, зато есть сильная школа лыжной акробатики с именитыми, опытными тренерами: работать можно и на склоне с трамплином, и в батутной школе — прежде чем выполнить какой-то трюк на снегу его ведь нужно отточить в безопасных условиях. Крутить сумасшедшие кульбиты на лыжах своих подопечных научил Александр Понгильский — тренер, который отправил на Олимпиаду не одного ярославского атлета.

Максиму всегда было за кем тянуться, с кого брать пример. Его старшему брату — Илье Бурову уже 26, и он тоже занимается лыжной акробатикой, а Олимпиада в Пхёнчхане — вторая в его карьере. В Сочи он занял 16-е место, но набрался бесценного опыта, которым всегда охотно делился с братом. Илья при удачном раскладе тоже может претендовать на высокое место в Пхёнчхане. Жаль, что его в прошлом году на целый сезон выбило из тренировочного графика ДТП. Буров получил серьёзную травму, мог вообще пропустить Игры, но восстановился.

Ранний дебют и первая победа

Младшему из братьев Буровых всего-то 19 лет, из которых пять он сражается на международном уровне. В 14 лет он дебютировал на этапе Кубка Европы в финской Руке, а чуть более чем через год уже праздновал первую серьёзную победу — на чемпионате мира среди юниоров. На старте нового олимпийского цикла пришло время выходить на новый уровень. В феврале 2015-го юноша вышел на старт домашнего, московского этапа Кубка мира и занял высокое 12-е место.

В следующие два года Максим стремительно прогрессировал, усложнял свои прыжки и не сбавлял оборотов на международной арене. По итогам сезона 2014/15 он занял второе место на юниорском первенстве мира, но уже в следующем году выиграл свою вторую золотую награду. А за пару недель до того золотого турнира в Минске Буров принял участие в первом взрослом бою со всеми сильными конкурентами — съездил на этап Кубка мира в Дир-Вэйли и стал там 16-м.

Кубок мира спустя 15 лет

В марте 2017-го Максим впервые поднялся на пьедестал этапа Кубка мира — третье место в Москве было приятным достижением, но не объективным мерилом силы атлета, ведь в Россию многие мировые лидеры не приехали. Зато настоящий уровень мастерства 18-летнего лыжника можно было оценить по итогам чемпионата мира по лыжным видам спорта в Сьерра-Невада. Российские акробат на том турнире занял 11-е место — по-прежнему далеко от лидеров.

А то, что случилось в олимпийском сезоне, иначе как впечатляющим прорывом не назвать. Максим Буров по-настоящему включился в борьбу за лидерство в общем зачёте Кубка мира — в начале сезона до пьедестала не добирался, в отличие от своего брата Ильи, но стабильно выступал на уровне пятого-седьмого места — этого было достаточно, чтобы претендовать на место в тройке. Но в самой концовке сезона (Кубок мира в акробатике завершается аккурат перед Олимпиадой) Максим выстрелил дуплетом, одержав две тяжёлых победы в Дир-Вэйли и Лейк-Плэсиде.

Потрясающий рывок позволил Максиму Бурову закончить сезон не только с золотой медалью на шее, но и с хрустальным глобусом в руках. Вне всякого сомнения, победа в Кубке мира добавит атлету положительных эмоций в преддверии Олимпиады, ведь ранее в истории России лишь один лыжный акробат добирался до этого трофея — Дмитрий Архипов в сезоне 2002/03.

«Рассчитываю побороться за медали»

«У Макса сейчас одна из самых сложных программ в мире, и он её выполняет довольно-таки чисто. Обогнал олимпийского чемпиона Кушнира, других призёров в Сочи, а там соперники серьёзные. И психология, конечно, играет большую роль, когда с такими мастодонтами соревнуешься», — отметил главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов.

Лыжный фристайл — действительно тот вид спорта, где всё может решить психология. Сейчас можно сказать с уверенностью, что с точки зрения техники Максим Буров готов биться с самыми сильными соперниками и побеждать их. Но хватит ли 19-летнему парню опыта и эмоций для того, чтобы полностью выложиться на Олимпиаде? Мы верим в то, что хватит.



«На Олимпиаде я рассчитываю побороться за медали», — говорил Максим ровно год тому назад, когда только подбирался к своим серьёзным результатам. Как в воду глядел.