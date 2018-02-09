Анфиса Резцова: Нас все боятся, поэтому так поступают

При этом у нее остается надежда, что на церемонии закрытия Игр в Корее атлетам разрешат пройти под национальным флагом. З.

В пятницу CAS отклонил апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018.

— Решение CAS ожидаемо. Сложно было ожидать чего-то нового, — сказал Резцова. — У спортсменов, конечно, теплилась надежда, но в глубине души они тоже все понимали, что в лучшую сторону ничего не измениться. Моя дочь, Дарья Виролайнен, тоже верила в хороший исход. Я ее успокаивала и призывала начать думать о будущем. Еще остается надежда, что на церемонии закрытия Игр нам дадут пронести флаг, хотя лично я в этом сомневаюсь. МОК будет делать всяческие попытки уличить в чем-то спортсменов.

— Что может пожелать тем спортсменам, которые вытопят на Олимпиаде?

— Хочу пожелать ребятам, ни о чем не думать, а спокойно готовится к стартам. Пусть лучше у спортсменов в голове крутится фраза — «МОК — ты скотина! Мы вам докажем, что Россия — самая сильная держава». Ну или еще в более грубой форме. А мы, болельщики, будем всей душой переживать, поддерживать в соцсетях и на стадионах, молиться и ставить свечки. К сожалению, другим мы помочь не можем. Очень странно слышать фразы о том, что спортсмены, которые поехали на Олимпиаду, оскорбляют Россию. Это говорят люди, которые не понимают, что такое трудиться с утра до ночи. Они думают, что атлеты — иждивенцы, живущие на бюджетные деньги. Ребята, у нас столько бюджетных денег чиновники хапают в свой карман, а спортсмены получают за свой тяжелейший труд! А что нам приносит наш патриотизм? Нас унижают в своей же стране. За спортсменов не борются, им не помогают, не протягивают руку помощи. Боритесь сами, судитесь сами. И когда чиновники говорят — «Как так, у нас даже названия нет». Как нет? Мы — русские!