Анфиса Резцова: Нас все боятся, поэтому так поступают
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказал, что не ожидала от Спортивного арбитражного суда (CAS) положительного решения по отстраненным российским спортсменам.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
При этом у нее остается надежда, что на церемонии закрытия Игр в Корее атлетам разрешат пройти под национальным флагом. З.
В пятницу CAS отклонил апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018.
— Решение CAS ожидаемо. Сложно было ожидать
— Что может пожелать тем спортсменам, которые вытопят на Олимпиаде?
— Хочу пожелать ребятам, ни о чем не думать, а спокойно готовится к стартам. Пусть лучше у спортсменов в голове крутится фраза — «МОК — ты скотина! Мы вам докажем, что Россия — самая сильная держава». Ну или еще в более грубой форме. А мы, болельщики, будем всей душой переживать, поддерживать в соцсетях и на стадионах, молиться и ставить свечки. К сожалению, другим мы помочь не можем. Очень странно слышать фразы о том, что спортсмены, которые поехали на Олимпиаду, оскорбляют Россию. Это говорят люди, которые не понимают, что такое трудиться с утра до ночи. Они думают, что атлеты — иждивенцы, живущие на бюджетные деньги. Ребята, у нас столько бюджетных денег чиновники хапают в свой карман, а спортсмены получают за свой тяжелейший труд! А что нам приносит наш патриотизм? Нас унижают в своей же стране. За спортсменов не борются, им не помогают, не протягивают руку помощи. Боритесь сами, судитесь сами. И когда чиновники говорят — «Как так, у нас даже названия нет». Как нет? Мы — русские!
Есть мнение, что зарубежные спортсмены против нас. Да, есть те, которые радовались решению МОК, похлопали в ладоши. Но в основном атлеты очень
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