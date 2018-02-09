В США показали Родченкова после пластической операции

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При этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории предстал с новой внешностью. Родченков имеет измененное лицо, у него нет усов, а волосы покрашены. Ранее сообщалось, что ему пришлось перенести пластическую операцию.

Напомним, что Родченков в 2016 году дал интервью газете New York Times, в котором рассказал о допинговой программе в России. Это послужило началом допингового скандала и последующим отстранением многих российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане. Сам Родченков сбежал из России и опасается за свою жизнь. В программе «60 минут» Скотта Пелли на него надели бронежилет. Родченков недавно участвовал в слушаниях CAS по делу о российских спортсменах, однако это происходило только по видеосвязи, а его лицо было скрыто.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. <a href="https://t.co/1jkGPy8C6J">https://t.co/1jkGPy8C6J</a> <a href="https://t.co/y9r6oJM4GG">pic.twitter.com/y9r6oJM4GG</a></p>— 60 Minutes (@60Minutes) <a href="https://twitter.com/60Minutes/status/961728476096147456?ref_src=twsrc%5Etfw">8 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сам Родченков после отставки из Московской антидопинговой лаборатории в 2015 году уехал из России и опасается за свою жизнь. В программе «60 минут» Скотта Пелли на него надели бронежилет. Родченков стал героем выдвинутого на «Оскар» фильма о допинге «Икар» и недавно участвовал в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о российских спортсменах, однако это происходило только по видеосвязи, а его лицо было скрыто.