В США показали Родченкова после пластической операции
Американский телеканал CBS в программе «60 минут» Скотта Пелли показал информатораВсемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории предстал с новой внешностью. Родченков имеет измененное лицо, у него нет усов, а волосы покрашены. Ранее сообщалось, что ему пришлось перенести пластическую операцию.
Напомним, что Родченков в 2016 году дал интервью газете New York Times, в котором рассказал о допинговой программе в России. Это послужило началом допингового скандала и последующим отстранением многих российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане. Сам Родченков сбежал из России и опасается за свою жизнь. В программе «60 минут» Скотта Пелли на него надели бронежилет. Родченков недавно участвовал в слушаниях CAS по делу о российских спортсменах, однако это происходило только по видеосвязи, а его лицо было скрыто.
Сам Родченков после отставки из Московской антидопинговой лаборатории в 2015 году уехал из России и опасается за свою жизнь. В программе «60 минут» Скотта Пелли на него надели бронежилет. Родченков стал героем выдвинутого на «Оскар» фильма о допинге «Икар» и недавно участвовал в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о российских спортсменах, однако это происходило только по видеосвязи, а его лицо было скрыто.
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