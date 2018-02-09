Звёзды НХЛ и румынского хоккея. Судьба участников Олимпиады-2006
Тренер «Сан-Хосе», эксперт на североамериканском ТВ и игрок чемпионата Румынии.
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В 2006 году на Олимпийские игры в Турин сборную России повёз Владимир Крикунов. Наша команда была сильна — молодые и талантливые Овечкин, Ковальчук и Малкин, находящиеся в расцвете сил Ковалёв и Дацюк. При это нашлось место незвёздным Харитонову, Жукову и Непряеву. Россияне смогли в четвертьфинале победить своего самого принципиального соперника — сборную Канады — 2:0. Малкин пропустил полуфинал с финнами
Вратари
Евгений Набоков
Спустя два года в составе сборной России стал чемпионом мира, сыграв в легендарном финале с Канадой. Вошёл в число 20 лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед и сухих матчей. Почти всю карьеру провёл в «Сан-Хосе». Перед последним сезоном заключил контракт с «Тампой», однако был сначала выставлен на драфт отказов, а затем обменен в «Шаркс», где смог красиво завершить карьеру. Сейчас Евгений работает в тренерском штабе «Сан-Хосе».
Максим Соколов
Легендарный голкипер СКА, несколько сезонов провёл в «Авангарде». По окончании карьеры перешёл на тренерскую работу. Последние два года является ассистентом главного тренера команды МХЛ СКА-1946. 16-летний сын Максим пошёл по стопам отца и уже в следующем году может дебютировать в ВХЛ за
Илья Брызгалов
После первого матча на Олимпиаде, в котором россияне проиграли Словакии 3:5, поругался с Крикуновым и на лёд больше не выходил. Через год выиграл кубок Стэнли с «Анахаймом». В 2009 году взял золото чемпионата мира в составе сборной России. Завершил карьеру несколько лет назад, выступает экспертом в прессе, на канадском телевидении ведёт передачу «Shooting the Bryz», дважды ездил на Матч звёзд НХЛ в качестве репортёра.
Защитники
Андрей Марков
Стал легендой «Монреаля», сыграв за «Канадиенс» 990 матчей за 16 лет. За своё спокойствие и уверенность на льду, лидерские качества в раздевалке получил прозвище «Генерал». В этом сезоне вернулся в Россию, подписав контракт с «Ак Барсом». Не попал на Олимпийские игры в Южную Корею.
Даниил Марков
Провёл девять сезонов в НХЛ, через полтора года после Игр в Турине вернулся в Россию. В 2008 году стал чемпионом мира. Играл до 37 лет. В 2010 году, будучи игроком московского «Динамо», попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, а потом устроил разборки с гаишниками. В прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Спартака». Сейчас изредка выступает экспертом в СМИ.
Сергей Жуков
Начинал играть в Новосибирске, однако почти всю карьеру провёл в Ярославле. После Олимпиады в Турине лишь раз вызывался в сборную (на чемпионат мира этого же года). Завершил карьеру в 2011 году. Через четыре года получил должность в системе «Локомотива» — занимался развитием детского и юношеского хоккея.
Дарюс Каспарайтис
На своей четвёртой и последней Олимпиаде «Каспер недружелюбное привидение», как прозвали Дарюса в НХЛ, не выиграл медалей. Уже в следующем году подписал контракт со СКА. Прекратил выступление в 2010 году. Спустя три года вернулся в профессиональный хоккей и сыграл за сборную Литвы. Живёт в Майами и воспитывает шестерых детей.
Сергей Гончар
Один из лучших защитников в истории российского хоккея через несколько лет после Олимпиады в Турине выиграл кубок Стэнли. Является рекордсменом среди защитников из России в НХЛ по количеству матчей, заброшенных шайб, голов в большинстве, победных голов, голов в овертайме. Завершил игровую карьеру в «Монреале». Сразу же перешёл на тренерскую работу, выиграл два кубка Стэнли в качестве тренера «Пингвинз», сейчас является ассистентом Салливана в «Питтсбурге».
Фёдор Тютин
После Турина ездил ещё на две Олимпиады. В НХЛ Тютин провёл почти 900 матчей (872). Дольше всего играл в «Коламбусе» — восемь сезонов. В июне 2016 года «Блю Джекетс» выкупил контракт Тютина за два года до окончания соглашения, и защитник стал неограниченно свободным агентом. Отыграл сезон в «Колорадо». Осенью ждал предложений из КХЛ и НХЛ, но ни с кем контракт так и не подписал.
Виталий Вишневский
Финалист Кубка Стэнли восемь сезонов провёл за океаном, большую часть карьеры в НХЛ отыграл за «Анахайм», который задрафтовал его под общим пятым номером. В 2008 году вернулся в Россию, отыграл два года в «Локомотиве». Потом пропустил два сезона
Антон Волченков
С 2002 года воспитанник ЦСКА играл за океаном и в общей сложности провел 696 матчей за «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл». Был даже лидером в НХЛ по количеству заблокированных бросков. Пропустил сезон-2015/16, последние два года играл в «Адмирале», а на днях расторг контракт с владивостоксим клубом.
Нападающие
Павел Дацюк
Это была первая Олимпиада, на которой Павел Валерьевич играл вместе с Ильёй Ковальчуком. Третьим был Алексей Ковалёв. В Турине «Волшебник» был лучшим в сборной. В 2008 году он выиграл свой второй кубок Стэнли, а в 2016 году вернулся в Россию. В прошлом году Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Впереди у Павла — пятые Олимпийские игры, на которых он обязательно хочет взять золото.
Алексей Ковалёв
Сделал шикарную карьеру в НХЛ, провёл 1316 игр, что является лучшим показателем среди российских хоккеистов. На счету «АК-27» 1029 (430+599) очков в лучшей лиге мира. Победитель Кубка Стэнли. Последние годы живёт в Швейцарии. В октябре 2016 года в возрасте 43 лет вышел на лёд в составе швейцарского клуба «Висп». Алексей работал спортивным директором этой команды, но несколько месяцев назад вернулся в Коннектикут, где у него дом.
Евгений Малкин
Стал четвёртым игроком из России, кто выигрывал три Кубка Стэнли. Все три титула взял с «Питтсбургом», наравне с Сидни Кросби является символом клуба. Двукратный чемпион мира. Продолжает быть одним из сильнейших игроков в НХЛ.
Александр Овечкин
Суперзвезда НХЛ выиграл множество личных трофеев, но до сих пор не смог отпраздновать успех с «Вашингтоном». Рвался на Олимпиаду в Пхёнчхан за золотом, но
Илья Ковальчук
Стал звездой НХЛ и КХЛ. Ближе всего подбирался к кубку Стэнли с «Нью-Джерси» в сезоне-2011/12. Завершил карьеру за океаном и вернулся в Россию. Со СКА взял два кубка Гагарина. Впереди у Ильи пятая Олимпиада и с большой долей вероятности последняя. В следующем сезоне попробует вернуться в НХЛ и может выбрать один из
Виктор Козлов
В общей сложности отыграл 14 сезонов в НХЛ, за семь лет во «Флориде» только однажды играл в
Максим Сушинский
Много лет отыграл за СКА и «Авангард», неоднократно участвовал в чемпионатах мира. «Су-33», как прозвали нападающего, стал ярким примером забивного и техничного хоккеиста. По окончании карьеры ушёл в бизнес, сейчас является владельцем автосалона «Авангард» — официального дилера «Мерседес-Бенц» в
Алексея Яшин
Провёл 12 сезонов в НХЛ, однако так и не выиграл кубка Стэнли. После завершения карьеры недолго поработал генеральным менеджером женской сборной России. В 2016 году купил акции «Вегаса» и стал миноритарным владельцем нового клуба НХЛ. Во время Олимпиады в Пхёнчхане будет работать экспертом на канадском телеканале CBC.
Александр Королюк
За год до Олимпиады вернулся в Россию, проведя до этого в НХЛ почти 300 матчей. На родине играл за «Витязь», «Атлант», СКА, «Локомотив», «Нефтехимик», «Магнитку», «Югру». Завершил карьеру в 39 лет, продолжает выходить на лёд в любительских лигах. В частности, вместе с другим
Александр Харитонов
В Турине играл в звене с Малкиным и Овечкиным. Не сумев закрепиться в НХЛ, строил карьеру в России. Долгие годы играл в родном «Динамо», откуда часто вызывался в национальную сборную. Завершил карьеру в киевском «Соколе» после сезона-2011/12. В 2015 году грабители из дома украли золотую медаль с чемпионата мира 2005 года. Сейчас Александр играет за ветеранские команды, руководит хоккейным тренировочным центром в Москве, где даёт персональные уроки.
Максим Афиногенов
Десять лет играл за океаном, в 31 год решил вернуться в Россию. Три сезона в СКА (особенно два последних) получились не самыми успешными, «Безумного Макса» поспешили списать со счетов. Однако форвард сумел перезагрузить карьеру в «Витязе».
Александр Фролов
Сумел построить неплохую карьеру в НХЛ, играл в «Лос-Анджелесе» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2009 стал чемпионом мира. Через два года вернулся в Россию, играл за «Авангард», где был капитаном. Пропустил сезон-2014/15, в этом году играет за «Амур», однако результативностью похвастаться не может. В 45 матчах всего 10 (6+4) очков.
Иван Непряев
На Олимпиаде отыграл лишь два матча, очков не набрал. Всю карьеру провёл в России, восемь сезонов выступал за родной «Локомотив». За три последних года карьеры сменил три клуба (СКА, ЦСКА, «Авангард»).
Андрей Таратухин
Не пробился в НХЛ, зато с «Авангардом» выиграл чемпионат России, дважды — титул с «Салаватом Юлаевым». За последние годы сменил множество команд и нигде на долго не задерживался. Сейчас выступает за румынскую «Чиксереду».
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