Звёзды НХЛ и румынского хоккея. Судьба участников Олимпиады-2006

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В 2006 году на Олимпийские игры в Турин сборную России повёз Владимир Крикунов. Наша команда была сильна — молодые и талантливые Овечкин, Ковальчук и Малкин, находящиеся в расцвете сил Ковалёв и Дацюк. При это нашлось место незвёздным Харитонову, Жукову и Непряеву. Россияне смогли в четвертьфинале победить своего самого принципиального соперника — сборную Канады — 2:0. Малкин пропустил полуфинал с финнами из-за дисквалификации, а россияне проиграли 0:4. В матче за третье место сильнее оказались чехи 3:0. Сборная Крикунова осталась без медалей, и вскоре команду возглавил Вячеслав Быков. Рассказываем, как сложилась судьба участников Олимпийских игр в Италии.

Вратари

Евгений Набоков

Спустя два года в составе сборной России стал чемпионом мира, сыграв в легендарном финале с Канадой. Вошёл в число 20 лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед и сухих матчей. Почти всю карьеру провёл в «Сан-Хосе». Перед последним сезоном заключил контракт с «Тампой», однако был сначала выставлен на драфт отказов, а затем обменен в «Шаркс», где смог красиво завершить карьеру. Сейчас Евгений работает в тренерском штабе «Сан-Хосе».

Максим Соколов

Легендарный голкипер СКА, несколько сезонов провёл в «Авангарде». По окончании карьеры перешёл на тренерскую работу. Последние два года является ассистентом главного тренера команды МХЛ СКА-1946. 16-летний сын Максим пошёл по стопам отца и уже в следующем году может дебютировать в ВХЛ за СКА-Нева.

Илья Брызгалов

После первого матча на Олимпиаде, в котором россияне проиграли Словакии 3:5, поругался с Крикуновым и на лёд больше не выходил. Через год выиграл кубок Стэнли с «Анахаймом». В 2009 году взял золото чемпионата мира в составе сборной России. Завершил карьеру несколько лет назад, выступает экспертом в прессе, на канадском телевидении ведёт передачу «Shooting the Bryz», дважды ездил на Матч звёзд НХЛ в качестве репортёра.

Защитники

Андрей Марков

Стал легендой «Монреаля», сыграв за «Канадиенс» 990 матчей за 16 лет. За своё спокойствие и уверенность на льду, лидерские качества в раздевалке получил прозвище «Генерал». В этом сезоне вернулся в Россию, подписав контракт с «Ак Барсом». Не попал на Олимпийские игры в Южную Корею.

Даниил Марков

Провёл девять сезонов в НХЛ, через полтора года после Игр в Турине вернулся в Россию. В 2008 году стал чемпионом мира. Играл до 37 лет. В 2010 году, будучи игроком московского «Динамо», попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, а потом устроил разборки с гаишниками. В прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Спартака». Сейчас изредка выступает экспертом в СМИ.

Сергей Жуков

Начинал играть в Новосибирске, однако почти всю карьеру провёл в Ярославле. После Олимпиады в Турине лишь раз вызывался в сборную (на чемпионат мира этого же года). Завершил карьеру в 2011 году. Через четыре года получил должность в системе «Локомотива» — занимался развитием детского и юношеского хоккея.

Дарюс Каспарайтис

На своей четвёртой и последней Олимпиаде «Каспер недружелюбное привидение», как прозвали Дарюса в НХЛ, не выиграл медалей. Уже в следующем году подписал контракт со СКА. Прекратил выступление в 2010 году. Спустя три года вернулся в профессиональный хоккей и сыграл за сборную Литвы. Живёт в Майами и воспитывает шестерых детей.

Сергей Гончар

Один из лучших защитников в истории российского хоккея через несколько лет после Олимпиады в Турине выиграл кубок Стэнли. Является рекордсменом среди защитников из России в НХЛ по количеству матчей, заброшенных шайб, голов в большинстве, победных голов, голов в овертайме. Завершил игровую карьеру в «Монреале». Сразу же перешёл на тренерскую работу, выиграл два кубка Стэнли в качестве тренера «Пингвинз», сейчас является ассистентом Салливана в «Питтсбурге».

Фёдор Тютин

После Турина ездил ещё на две Олимпиады. В НХЛ Тютин провёл почти 900 матчей (872). Дольше всего играл в «Коламбусе» — восемь сезонов. В июне 2016 года «Блю Джекетс» выкупил контракт Тютина за два года до окончания соглашения, и защитник стал неограниченно свободным агентом. Отыграл сезон в «Колорадо». Осенью ждал предложений из КХЛ и НХЛ, но ни с кем контракт так и не подписал.

Виталий Вишневский

Финалист Кубка Стэнли восемь сезонов провёл за океаном, большую часть карьеры в НХЛ отыграл за «Анахайм», который задрафтовал его под общим пятым номером. В 2008 году вернулся в Россию, отыграл два года в «Локомотиве». Потом пропустил два сезона из-за того, что не мог договориться ни с одним клубом. Продолжал тренироваться и перед этим сезоном подписал контракт с «Северсталью».

Антон Волченков

С 2002 года воспитанник ЦСКА играл за океаном и в общей сложности провел 696 матчей за «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл». Был даже лидером в НХЛ по количеству заблокированных бросков. Пропустил сезон-2015/16, последние два года играл в «Адмирале», а на днях расторг контракт с владивостоксим клубом.

Нападающие

Павел Дацюк

Это была первая Олимпиада, на которой Павел Валерьевич играл вместе с Ильёй Ковальчуком. Третьим был Алексей Ковалёв. В Турине «Волшебник» был лучшим в сборной. В 2008 году он выиграл свой второй кубок Стэнли, а в 2016 году вернулся в Россию. В прошлом году Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Впереди у Павла — пятые Олимпийские игры, на которых он обязательно хочет взять золото.

Алексей Ковалёв

Сделал шикарную карьеру в НХЛ, провёл 1316 игр, что является лучшим показателем среди российских хоккеистов. На счету «АК-27» 1029 (430+599) очков в лучшей лиге мира. Победитель Кубка Стэнли. Последние годы живёт в Швейцарии. В октябре 2016 года в возрасте 43 лет вышел на лёд в составе швейцарского клуба «Висп». Алексей работал спортивным директором этой команды, но несколько месяцев назад вернулся в Коннектикут, где у него дом.

Евгений Малкин

Стал четвёртым игроком из России, кто выигрывал три Кубка Стэнли. Все три титула взял с «Питтсбургом», наравне с Сидни Кросби является символом клуба. Двукратный чемпион мира. Продолжает быть одним из сильнейших игроков в НХЛ.

Александр Овечкин

Суперзвезда НХЛ выиграл множество личных трофеев, но до сих пор не смог отпраздновать успех с «Вашингтоном». Рвался на Олимпиаду в Пхёнчхан за золотом, но из-за жёсткой позиции НХЛ не смог присоединиться к сборной России. На данный момент является лучшим снайпером лиги.

Илья Ковальчук

Стал звездой НХЛ и КХЛ. Ближе всего подбирался к кубку Стэнли с «Нью-Джерси» в сезоне-2011/12. Завершил карьеру за океаном и вернулся в Россию. Со СКА взял два кубка Гагарина. Впереди у Ильи пятая Олимпиада и с большой долей вероятности последняя. В следующем сезоне попробует вернуться в НХЛ и может выбрать один из нью-йоркских клубов.

Виктор Козлов

В общей сложности отыграл 14 сезонов в НХЛ, за семь лет во «Флориде» только однажды играл в плей-офф. В 36 лет вернулся в Россию и отыграл ещё пять сезонов. Два года назад перешёл на тренерскую работу. Стал главным тренером магнитогорского «Металлурга» по ходу этого сезона после увольнения Ильи Воробьёва.

Максим Сушинский

Много лет отыграл за СКА и «Авангард», неоднократно участвовал в чемпионатах мира. «Су-33», как прозвали нападающего, стал ярким примером забивного и техничного хоккеиста. По окончании карьеры ушёл в бизнес, сейчас является владельцем автосалона «Авангард» — официального дилера «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге. В январе этого года вошёл в совет директоров хоккейного клуба «Авангард».

Алексея Яшин

Провёл 12 сезонов в НХЛ, однако так и не выиграл кубка Стэнли. После завершения карьеры недолго поработал генеральным менеджером женской сборной России. В 2016 году купил акции «Вегаса» и стал миноритарным владельцем нового клуба НХЛ. Во время Олимпиады в Пхёнчхане будет работать экспертом на канадском телеканале CBC.

Александр Королюк

За год до Олимпиады вернулся в Россию, проведя до этого в НХЛ почти 300 матчей. На родине играл за «Витязь», «Атлант», СКА, «Локомотив», «Нефтехимик», «Магнитку», «Югру». Завершил карьеру в 39 лет, продолжает выходить на лёд в любительских лигах. В частности, вместе с другим экс-энхаэловцем Олегом Квашой выступает за московский клуб «Феникс».

Александр Харитонов

В Турине играл в звене с Малкиным и Овечкиным. Не сумев закрепиться в НХЛ, строил карьеру в России. Долгие годы играл в родном «Динамо», откуда часто вызывался в национальную сборную. Завершил карьеру в киевском «Соколе» после сезона-2011/12. В 2015 году грабители из дома украли золотую медаль с чемпионата мира 2005 года. Сейчас Александр играет за ветеранские команды, руководит хоккейным тренировочным центром в Москве, где даёт персональные уроки.

Максим Афиногенов

Десять лет играл за океаном, в 31 год решил вернуться в Россию. Три сезона в СКА (особенно два последних) получились не самыми успешными, «Безумного Макса» поспешили списать со счетов. Однако форвард сумел перезагрузить карьеру в «Витязе».

Александр Фролов

Сумел построить неплохую карьеру в НХЛ, играл в «Лос-Анджелесе» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2009 стал чемпионом мира. Через два года вернулся в Россию, играл за «Авангард», где был капитаном. Пропустил сезон-2014/15, в этом году играет за «Амур», однако результативностью похвастаться не может. В 45 матчах всего 10 (6+4) очков.

Иван Непряев

На Олимпиаде отыграл лишь два матча, очков не набрал. Всю карьеру провёл в России, восемь сезонов выступал за родной «Локомотив». За три последних года карьеры сменил три клуба (СКА, ЦСКА, «Авангард»). Из-за травмы плеча долго лечился и не успел восстановиться к старту сезона-2015/16. Новую команду не нашёл. Периодически появлялся в эфире КХЛ ТВ в качестве эксперта.

Андрей Таратухин

Не пробился в НХЛ, зато с «Авангардом» выиграл чемпионат России, дважды — титул с «Салаватом Юлаевым». За последние годы сменил множество команд и нигде на долго не задерживался. Сейчас выступает за румынскую «Чиксереду».