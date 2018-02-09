«Из школы — на Олимпиаду». История необычного знаменосца сборной Сингапура
Впервые в олимпийской истории на зимних Играх выступит спортсменка из
бананово-лимонного Сингапура. Кто она?
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Видимо, что-то случилось...
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Для Шайенн Го Олимпиада в Пхенчхане — первые в карьере. Представительница
ГЛАВНОЕ — СКОРОСТЬ
Шайенн с детства увлекалась хоккеем и болела за «Калгари Флэймз». Все шло к тому, что Го станет профессиональной хоккеисткой, пока не начались Игры в Ванкувере. «Мне всегда нравилось играть в хоккей, хотя катание интересовало больше, чем владение шайбой, — вспоминает девушка. — И после Олимпиады-2010 отец решил, что мне стоит попробовать себя в
— Правда,
С 17 лет Го начала выступать за сборную Сингапура. И, что не удивительно, сразу стала ставить национальные рекорды. Сначала она стала первым атлетом в истории страны, получившим приглашение на Кубок мира, затем дебютировала на Кубке
БРЭДБЕРИ КАК ОРИЕНТИР
— Я в шоке! Конечно, понимаю, что буду участвовать в Олимпийских Играх, но не могу в это поверить. Это
Ее появление на Олимпиаде — событие из области фантастики. Сингапурская конькобежка за всю карьеру дважды попала в двадцатку на Кубке мира. Один раз — на практически родном этапе в Калгари в сезоне 2016/17, второй — 23 ноября 2017. Обычно Шайенн занимала места с 35-го по 70-е.
Сейчас сингапурская спортсменка не теряет оптимизма. Ее главная цель — попадание на Игры уже выполнена. Теперь почему бы не помечтать о медалях.
— У меня есть кумир — Стивен Брэдбери, — говорит девушка. — Этот австралийский конькобежец взял золото
Готовясь к Играм, сингапурская конькобежка тренируется по шесть часов в день шесть раз в неделю, а ее личный тренер — четырехкратная олимпийская чемпионка из Кореи Чон Ли Ген. Возможно, именно Го станет Стивеном Брэдбери пхенчханской Олимпиады. Если же нет, то время у 18-летней спортсменки еще есть. Но сначала первая в истории представительница Сингапура на зимних Играх пронесет флаг своей страны на церемонии открытия своей первой Олимпиады.
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