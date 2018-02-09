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Для Шайенн Го Олимпиада в Пхенчхане — первые в карьере. Представительница шорт-трека выросла в Канаде, но выступает за Сингапур. Страну, которая до сих пор никогда не участвовала в зимних Играх. Ради Олимпиады-2018 спортсменка даже отказалась от поступления в университет. Шайенн решила, что лучше взять паузу после школы и готовиться к соревнованиям. А уже после Игр она собирается учиться в Калгари.

ГЛАВНОЕ — СКОРОСТЬ

Из-за работы родителей вся семья Го переехала из Сингапура в Эдмонтон, когда Шайенн было четыре годы. Тогда же девочка впервые увидела лед. «Помню, когда в первый раз встала на коньки, мой старший брат был со мной. Он очень слабо катался. Поэтому хватался за специальную игрушку, которая помогает держать равновесие. Но я была уверена, что держаться на коньках без посторонней помощи. Наверное, тогда упала много раз. Правда, этого я уже не помню», — говорит спортсменка.

Шайенн с детства увлекалась хоккеем и болела за «Калгари Флэймз». Все шло к тому, что Го станет профессиональной хоккеисткой, пока не начались Игры в Ванкувере. «Мне всегда нравилось играть в хоккей, хотя катание интересовало больше, чем владение шайбой, — вспоминает девушка. — И после Олимпиады-2010 отец решил, что мне стоит попробовать себя в шорт-треке. А в 2012 сама поняла, что бегать на коньках интереснее и твердо решила связать будущее с этим видом спорта».

— Правда, шорт-трек оказался намного сложнее, чем я думала, — признается девушка. — В хоккее ноги тоже быстро передвигают, но в шорт-треке есть одна неприятность. Необходимо быть зацикленным на максимум возможностей. Надо все время думать, развиваешь ли максимальную скорость, или нет.

С 17 лет Го начала выступать за сборную Сингапура. И, что не удивительно, сразу стала ставить национальные рекорды. Сначала она стала первым атлетом в истории страны, получившим приглашение на Кубок мира, затем дебютировала на Кубке Юго-Восточной Азии, выиграв два серебра (1000 и 3000 метров) и бронзу (500 метров). Сама того не ожидая, 23 ноября 2017 года Шайенн отобралась на Олимпиаду в Пхенчхане.

БРЭДБЕРИ КАК ОРИЕНТИР

— Я в шоке! Конечно, понимаю, что буду участвовать в Олимпийских Играх, но не могу в это поверить. Это что-то невероятное! — эмоционально реагировала на попадание на Игры спортсменка.

Ее появление на Олимпиаде — событие из области фантастики. Сингапурская конькобежка за всю карьеру дважды попала в двадцатку на Кубке мира. Один раз — на практически родном этапе в Калгари в сезоне 2016/17, второй — 23 ноября 2017. Обычно Шайенн занимала места с 35-го по 70-е.

Сейчас сингапурская спортсменка не теряет оптимизма. Ее главная цель — попадание на Игры уже выполнена. Теперь почему бы не помечтать о медалях.

— У меня есть кумир — Стивен Брэдбери, — говорит девушка. — Этот австралийский конькобежец взял золото Солт-Лейк-Сити, будучи аутсайдером заезда. Четыре лидера столкнулись, и у него появился шанс. Знаете, ничего не бывает просто так. Если ты много работаешь, рано или поздно удача повернется к тебе лицом. Брэдбери стал первым австралийцем, взявшим золото на зимней Олимпиаде, хотя и был андердогом. Этот пример показывает, что надежда есть всегда!

Готовясь к Играм, сингапурская конькобежка тренируется по шесть часов в день шесть раз в неделю, а ее личный тренер — четырехкратная олимпийская чемпионка из Кореи Чон Ли Ген. Возможно, именно Го станет Стивеном Брэдбери пхенчханской Олимпиады. Если же нет, то время у 18-летней спортсменки еще есть. Но сначала первая в истории представительница Сингапура на зимних Играх пронесет флаг своей страны на церемонии открытия своей первой Олимпиады.