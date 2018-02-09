Хоккеистка сборной России Чистякова по состоянию здоровья пропустит ОИ

«Анастасия Чистякова по состоянию здоровья не сыграет на Олимпиаде», — сказал собеседник агентства.

Женский олимпийский турнир пройдет с 10 по 22 февраля. Сборная России выступит в группе A, где ее соперниками будут команды Канады, США и Финляндии.