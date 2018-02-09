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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32505131/
9 февраля 2018, 12:37 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеистка сборной России Чистякова по состоянию здоровья пропустит ОИ

Защитница сборной России по хоккею Анастасия Чистякова по состоянию здоровья не сыграет на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Анастасия Чистякова по состоянию здоровья не сыграет на Олимпиаде», — сказал собеседник агентства.

Женский олимпийский турнир пройдет с 10 по 22 февраля. Сборная России выступит в группе A, где ее соперниками будут команды Канады, США и Финляндии.
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Хоккей

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