Хоккеистка сборной России Чистякова по состоянию здоровья пропустит ОИ
Защитница сборной России по хоккею Анастасия Чистякова по состоянию здоровья не сыграет на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Анастасия Чистякова по состоянию здоровья не сыграет на Олимпиаде», — сказал собеседник агентства.
Женский олимпийский турнир пройдет с 10 по 22 февраля. Сборная России выступит в группе A, где ее соперниками будут команды Канады, США и Финляндии.
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