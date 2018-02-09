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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 18:48 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 10 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 10 февраля соревновательный день откроют керлингисты, матчи которых начнутся в 3:05 (здесь и далее время — московское). А в 10:15 стартует розыгрыш первой медали Игр, за награды в скиатлоне будут бороться лыжницы. Не пропустите!

Поток Telesport 2
3:00 — 5:00 — Керлинг, смешанные пары. Южная Корея — Россия
10:10 — 11:20 — Лыжные гонки, женщины, скиатлон. (разыгрываются медали)
14:05 — 15:45 — Биатлон. Женщины, спринт. (разыгрываются медали)


Поток Telesport 3
3:55 — 5:30, 6:55 — 8:30 — Сноуборд. Мужчины, слоупстайл. Квалификация.
13:55 — 15:50 — Коньки. Женщины, 3000 м. (разыгрываются медали)
16:00 — 18:00 — Керлинг, смешанные пары. Россия — Канада (запись, начало соревнования 14:05).

Поток Telesport 4
13:00 — 15:50 — Шорт-трек. Женщины, 500 м, квалификация. Эстафета, квалификация. Мужчины, 1500 м, квалификация, ½ финала, финал. (разыгрываются медали)

Поток Telesport 5
13:05 — 16:20 — Сани. Мужчины, одиночка, 1-й и 2-й заезды.

Поток Telesport 6
15:30 — 17:20 — Прыжки с трамплина. Мужчины, нормальный трамплин. Финал. (разыгрываются медали)
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