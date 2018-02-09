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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 12:00 | Фигурное катание | Р-Спорт

Забияко/Энберт заменят Тарасову/Морозова в командном турнире на ОИ

Наталья Забияко/Александр Энберт заменят Евгению Тарасову и Владимира Морозова в команде России в произвольной программе спортивных пар в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

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© РИА "Новости"

В пятницу Тарасова и Морозов выиграли короткую программу командного турнира Олимпиады.

«Если бы перерыв между командными и личными соревнованиями был больше, мы откатали бы обе программы и там, и там, — заявили Тарасова и Морозов. — При нынешнем расписании здравый смысл подсказывает, что лучше сделать замену. Мы нацелены на хорошее выступление в личном турнире тоже. Поэтому к нему нужно подойти во всеоружии».

Произвольную программу в командном турнире спортивные пары представят 11 февраля, а 14-го у пар стартует личный турнир.
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