Забияко/Энберт заменят Тарасову/Морозова в командном турнире на ОИ

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В пятницу Тарасова и Морозов выиграли короткую программу командного турнира Олимпиады.

«Если бы перерыв между командными и личными соревнованиями был больше, мы откатали бы обе программы и там, и там, — заявили Тарасова и Морозов. — При нынешнем расписании здравый смысл подсказывает, что лучше сделать замену. Мы нацелены на хорошее выступление в личном турнире тоже. Поэтому к нему нужно подойти во всеоружии».

Произвольную программу в командном турнире спортивные пары представят 11 февраля, а 14-го у пар стартует личный турнир.