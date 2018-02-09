Забияко/Энберт заменят Тарасову/Морозова в командном турнире на ОИ
Наталья Забияко/Александр Энберт заменят Евгению Тарасову и Владимира Морозова в команде России в произвольной программе спортивных пар в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает
пресс-служба Олимпийского комитета России.
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В пятницу Тарасова и Морозов выиграли короткую программу командного турнира Олимпиады.
«Если бы перерыв между командными и личными соревнованиями был больше, мы откатали бы обе программы и там, и там, — заявили Тарасова и Морозов. — При нынешнем расписании здравый смысл подсказывает, что лучше сделать замену. Мы нацелены на хорошее выступление в личном турнире тоже. Поэтому к нему нужно подойти во всеоружии».
Произвольную программу в командном турнире спортивные пары представят 11 февраля, а 14-го у пар стартует личный турнир.
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