Канадец Ли: Российские хоккеисты будут однозначными фаворитами Олимпиады

Сборная Канады в пятницу провела первую тренировку на олимпийском льду арены в Канныне.

«Для меня финалом мечты был бы любой матч с участием сборной Канады, не обязательно, чтобы нашими соперниками были россияне. Хотя, безусловно, я считаю россиян фаворитом олимпийского турнира. По составу это самая сильная команда здесь. В любом случае было бы интересно сыграть против ребят, которых я знаю по КХЛ», — сказал Ли.

Незадолго до Олимпиады контракт с «Металлургом» продлил капитан команды Сергей Мозякин. «Это лучший игрок КХЛ. Все время, что я выступаю в России, он показывает невероятный хоккей. Это отличная новость для клуба», — отметил канадец.

Ли перешел в «Металлург» в 2013 году и провел в команде четыре сезона, выиграв два Кубка Гагарина. В межсезонье защитник не сумел пройти в состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», после чего с ним был расторгнут пробный контракт. В октябре Ли подписал контракт с «Металлургом» до конца текущего сезона. «Что касается моего будущего, то ничего определенного сказать не могу, пока я играю матч за матчем, а потом посмотрим», — сказал 37-летний защитник.

Олимпийский хоккейный турнир стартует 14 февраля. Канадцы сыграют в группе А с командами Чехии, Швейцарии и Южной Кореи.