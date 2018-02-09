Траньков: Коляда должен был бороться до конца в короткой программе командного турнира

Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков.

Коляда показал восьмой результат в одиночном соревновании. Россиянин не смог выполнить первые два прыжка — четверной лутц и четверной тулуп. Затем он сорвал третий прыжок — аксель, сделав только полтора оборота.

«Дебют у него не получился. Но, конечно, так, как выступал Миша сегодня, в команде кататься нельзя, — сказал Траньков. — Точнее, бороться так нельзя — последний прыжок [аксель] ему нужно было прыгать любой ценой. Потому что в команде еще 10 человек у тебя за спиной, от которых тоже зависит результат, и надо это понимать, бороться до конца».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар. По итогам двух прокатов российские фигуристы делят третье место с командой Японии.

«Огромное спасибо Нине Михайловне Мозер (тренер Тарасовой и Морозова — прим. ТАСС), которая парным катанием вытянула нашу команду из болота. Тарасова с Морозовым катались не только как достойные спортсмены, но и как олимпийские чемпионы. Со своей программой они обыграли и немцев, и канадцев, являющихся претендентами на золото», — отметил он.

В воскресенье в командном турнире короткую программу покажут женщины и танцевальные пары, спортивные пары исполнят произвольную программу. «Я уверен, что Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в танцах принесут свои очки в копилку. Наши же девочки сейчас сильнейшие в мире», — подчеркнул Траньков.