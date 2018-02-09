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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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9 февраля 2018, 11:26 | Биатлон | Чемпионат.com

М. Фуркад: МОК поступил сильно, наказав россиян

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением по поводу того, что российские спортсмены на Играх-2018 будут выступать в качестве «Олимпийских атлетов из России» и под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

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© РИА "Новости"

«Я разговаривал с двумя российскими биатлонистами — для них это непростая ситуация.

Но санкции МОК в отношении России понятны, учитывая нарушения, которые были на Олимпиаде в Сочи. МОК поступил сильно, наказав россиян. Это послание спортсменам всего мира, не только русским, которое показывает приверженность МОК борьбе с допингом", — цитирует Фуркада liberation.fr.

Из мужской сборной России по биатлону до Олимпиады в Пхёнчхане допущены только Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
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Биатлон

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