М. Фуркад: МОК поступил сильно, наказав россиян

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«Я разговаривал с двумя российскими биатлонистами — для них это непростая ситуация.

Но санкции МОК в отношении России понятны, учитывая нарушения, которые были на Олимпиаде в Сочи. МОК поступил сильно, наказав россиян. Это послание спортсменам всего мира, не только русским, которое показывает приверженность МОК борьбе с допингом", — цитирует Фуркада liberation.fr.

Из мужской сборной России по биатлону до Олимпиады в Пхёнчхане допущены только Антон Бабиков и Матвей Елисеев.