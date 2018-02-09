Евгения Медведева. Русская принцесса со стальным характером
Её любят во всём мире. Евгения Медведева олицетворяет собой женское фигурное катание, и теперь она готова покорить главную цель — Олимпиаду.
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В последние годы моду в женском фигурном катании моду диктуют преимущественно представители одной страны. Все мы знаем, какой именно. В Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая зажигали вовсю, а сейчас им на смену пришли Алина Загитова и Евгения Медведева. Последняя без преувеличения олицетворяет собой российский спорт. Не случайно именно её выбрали в качестве представителя России в Лозанне, где в начале декабря 2017 года решалась судьба отчизны. Рубрика «Чемпионата» «Тяжёлое бремя лидерства» не сомневается, что 18-летняя звёздочка из нашей страны достойно справится с огромной физической и психологической нагрузкой, которая непременно на неё свалится в ближайшее время.
Лёгкий выбор между фигурным катанием и плаванием
Евгения Медведева родилась очень слабенькой. Врачи сразу сказали родителям девочки, что ребёнка надо обязательно закалять. Выбор стоял между плаванием и фигурным катанием. Медведевой тогда было всего три с половиной года, и решение было принято в пользу фигурного катания. Безусловно, с выбором ей помогла мама Жанна, которая сама была фигуристкой и потом в одном из интервью призналась, что же именно заинтересовало дочь в этом виде спорта.
«Она пошла в фигурное катание для здоровья. Была тощая, физически неразвитая. Фигурное катание довольно опасный вид спорта, но зато более красивый, чем плавание. Девочке сразу понравилось.
Начало большого пути
В сезоне 2013/14 состоялся её дебют в международных соревнованиях среди юниоров. Она бы дебютировала и раньше, только вот ISU допускает спортсменок с определённого возраста. Медведева сразу же выиграла этап
Уже в следующем году с третьими местами было покончено. По крайней мере на юниорском уровне. Победы в финале
Супервумен
Понимая, что для подготовки к главным стартам сезона 2015/16 на взрослом уровне необходимо целиком и полностью сконцентрироваться спорте, Медведева на время даже отказалась от учёбы в школе и занималась с преподавателями индивидуально. Надо сказать, такие жертвы оправдались с лихвой. Юная россиянка выиграла все крупные соревнования в том сезоне — финал
В следующем году Медведева и не думала снижать планку и выиграла снова все турниры, в которые участвовала, попутно обновляя мировые рекорды, ей же и установленные. Во многом благодаря блестящим выступлениям Евгении Россия получила сразу три путёвки в женском одиночном катании на Олимпиаду в Пхёнчхане. К сожалению, в сезоне 2017/18 Медведева получила травму,
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