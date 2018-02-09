Евгения Медведева. Русская принцесса со стальным характером

В последние годы моду в женском фигурном катании моду диктуют преимущественно представители одной страны. Все мы знаем, какой именно. В Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая зажигали вовсю, а сейчас им на смену пришли Алина Загитова и Евгения Медведева. Последняя без преувеличения олицетворяет собой российский спорт. Не случайно именно её выбрали в качестве представителя России в Лозанне, где в начале декабря 2017 года решалась судьба отчизны. Рубрика «Чемпионата» «Тяжёлое бремя лидерства» не сомневается, что 18-летняя звёздочка из нашей страны достойно справится с огромной физической и психологической нагрузкой, которая непременно на неё свалится в ближайшее время.

Лёгкий выбор между фигурным катанием и плаванием

Евгения Медведева родилась очень слабенькой. Врачи сразу сказали родителям девочки, что ребёнка надо обязательно закалять. Выбор стоял между плаванием и фигурным катанием. Медведевой тогда было всего три с половиной года, и решение было принято в пользу фигурного катания. Безусловно, с выбором ей помогла мама Жанна, которая сама была фигуристкой и потом в одном из интервью призналась, что же именно заинтересовало дочь в этом виде спорта.

«Она пошла в фигурное катание для здоровья. Была тощая, физически неразвитая. Фигурное катание довольно опасный вид спорта, но зато более красивый, чем плавание. Девочке сразу понравилось. Всё-таки плавание без музыки, без блёсток. А в фигурное катание Женя буквально влюбилась. Нравилось с большой скоростью на коньках ездить. Активный ребёнок, она буквально гоняла по коробке».

Начало большого пути

В сезоне 2013/14 состоялся её дебют в международных соревнованиях среди юниоров. Она бы дебютировала и раньше, только вот ISU допускает спортсменок с определённого возраста. Медведева сразу же выиграла этап Гран-при в Латвии, за ним последовал успех в Польше. В финале Гран-при россиянка заняла третье место, уступив только своим соотечественницам — Марии Сотсковой и Серафиме Саханович. Травма Сотсковой открыла дорогу Медведевой на чемпионат мира среди юниоров. Там Евгения также завоевала бронзовую медаль, вновь пропустив вперёд лишь представителей России — Елену Радионовой и всё ту же Саханович.

Уже в следующем году с третьими местами было покончено. По крайней мере на юниорском уровне. Победы в финале Гран-при и на чемпионате мира среди юниоров полноценно открыли для Медведевой двери во взрослый спорт и поставили девушку в статус восходящей звезды фигурного катания. Правда, авансы эти ещё надо было оправдать. Мы ведь знаем, как щедро порой раздаются комплименты в женском спорте, но реальность оказывается жестока.

Супервумен

Понимая, что для подготовки к главным стартам сезона 2015/16 на взрослом уровне необходимо целиком и полностью сконцентрироваться спорте, Медведева на время даже отказалась от учёбы в школе и занималась с преподавателями индивидуально. Надо сказать, такие жертвы оправдались с лихвой. Юная россиянка выиграла все крупные соревнования в том сезоне — финал Гран-при, чемпионат Европы и чемпионат мира. В истории российского женского одиночного катания такое ранее удавалось только двум девушкам — Елизавете Туктамышевой и Ирине Слуцкой.