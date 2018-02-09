МОК высоко оценил работу белорусских спортивных медиков

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По словам директора РНПЦ спорта и руководителя медицинской группы Геннадия Загородного, на совещании, прошедшем под эгидой медицинской комиссии МОК, Беларусь в числе примерно 30 стран получила положительную характеристику в связи с работой на Играх-2016.

На медицинском совещании наши медики встретились с членами научно-медицинской комиссии МОК и обсудили вопросы включения спортивной медицины Беларуси в проект МОК по исследованию травматизма в спорте, а также организации медобеспечения во время Евроигр-2019. В связи с этим нынешней весной состоится визит представителей медкомиссии МОК в Минск. Геннадий Загородный отметил, что пока серьезных жалоб на состояние здоровья ни от кого из белорусских спортсменов не поступало. Открытие Игр состоится сегодня.

Фото: НОК Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО