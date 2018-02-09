МОК высоко оценил работу белорусских спортивных медиков
В МОК похвалили медицинский штаб нашей команды на Играх-2018.
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По словам директора РНПЦ спорта и руководителя медицинской группы Геннадия Загородного, на совещании, прошедшем под эгидой медицинской комиссии МОК, Беларусь в числе примерно 30 стран получила положительную характеристику в связи с работой на Играх-2016.
На медицинском совещании наши медики встретились с членами
Фото: НОК Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО
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