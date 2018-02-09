Юрист: Решение CAS по атлетам РФ является незаконным, нельзя дважды наказывать за допинг
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, является незаконным, нельзя дважды наказывать атлетов, уже отбывших наказания за нарушение антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказал спортивный юрист Михаил Прокопец.
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Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда отклонила апелляции 47 атлетов из России на недопуск к Играм в Пхёнчхане.
«Решение CAS стало для меня неприятной неожиданностью, я ожидал, что апелляции не будут отклонены, думал, что хотя бы часть спортсменов будет допущена до Игр. К сожалению, спортсмены потеряли последний шанс на участие в Олимпиаде, они не смогли запрыгнуть на подножку уходящего поезда. На мой взгляд это незаконное решение, как минимум один пункт уже был рассмотрен ранее — речь о пункте двойного наказания — нельзя дважды наказывать за допинг», — заявил Прокопец.
«Вопрос вызывает пункт, что решение МОК (Международный олимпийский комитет — прим. ТАСС) не было дискриминационным. Огромное количество спортсменов, участвующих в Играх, уже были привлечены за допинг, но на Олимпиаде они выступят, а российские спортсмены в таких же ситуациях не участвуют. На мой взгляд система отбора МОК тоже была абсолютно непрозрачна, ведь критерии появились после недопуска спортсменов, а анализ происходил без учета мнения спортсменов. На мой взгляд система очень странная — с одной стороны для всех спортсменов, чтобы принять участие в Олимпиаде, достаточно быть не дисквалифицированным за допинг, а для наших спортсменов появляются еще 17 критериев», — сказал Прокопец.
«Вся эта ситуация приведет к тому, что Олимпийское движение уже не будет таким, как раньше», — добавил юрист.
«МОК оказал очевидное давление на суд заявлениями о реформировании»
1 февраля CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, еще 11 апелляций были удовлетворены частично. 4 февраля президент МОК Томас Бах заявил, что МОК разочарован решением CAS, которое показывает необходимость реформирования суда.
«Возможно, выступление МОК и WADA после решения CAS в пользу российских спортсменов оказало давление [на CAS], им дали понять, что если еще раз подобное решение повторится, то разговор с ними будет построен
«Нужно дальше доказывать свою правоту, то, что наши спортсмены выиграли в суде в Лозанне надо использовать, обсудить с юристами возможность исков о чести и достоинстве, репутации, компенсации. Сначала спортсменов обвинили в самом страшном нарушении в спорте, а потом оказалось, что доказательств нет. Однако эти люди [спортсмены] на протяжении шести месяцев считались самыми отъявленными негодяями, которыми можно быть. Нужно бороться за них до конца, нам нечего терять, ведь очевидно, что мира с МОК быть не может», — сказал Прокопец.
Апелляции на недопуск к Олимпиаде подали 32 атлета из России, не получившие приглашение от Международного олимпийского комитета, а также 13 спортсменов и два тренера, с которых CAS снял пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.
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