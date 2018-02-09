Глава профильного комитета ГД: РФ может инициировать реформы WADA и МОК после ОИ
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия вместе с другими странами после завершения Олимпийских игр 2018 года может инициировать реформу WADA и МОК, заявил журналистам глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.
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«Мы будем инициировать вместе с другими странами изменения организации антидопинговой работы всего мира. Возможно, будем инициировать и принятие решения по МОК», — сказал депутат.
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