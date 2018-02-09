Тренер: Горнолыжник Хорошилов на ОИ выступит в слаломе и командных соревнованиях

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Соревнования у горнолыжников в Пхенчхане начнутся 11 февраля. На Играх будет разыграно 11 комплектов медалей в шести дисциплинах: скоростном спуске, слаломе, гигантском слаломе, супергиганте, альпийской комбинации, а также пройдут смешанные командные соревнования. Хорошилов является единственным российским горнолыжником, которому удавалось побеждать на этапах Кубка мира. Помимо Хорошилова, в состав сборной России вошли Александр Андриенко, Павел Трихичев, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко.

«Александр Хорошилов у нас планируется в слаломе и командных соревнованиях. Екатерина Ткаченко выступит тоже в слаломе и в командной гонке, — сказала Попкова по телефону. — Павел Трихичев будет стартовать во всех дисциплинах, кроме скоростного спуска. Если будут сокращать количество тренировочных заездов, то он скоростной спуск поедет в качестве дополнительной тренировки перед комбинацией. Будем принимать решения, исходя из ситуации, погоды и его состояния».

«Анастасию Силантьеву планируем на командные соревнования, а также она заявлена и будет стартовать в гигантском слаломе, — продолжила тренер. — Александр Андриенко будет стартовать в гигантском слаломе, слаломе и в командной гонке».