Российские фанаты «взорвали» ледовую арену

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Первый день командного турнира в фигурном катании оставил много ярких впечатлений. Корреспондент «СЭ» посмотрел выступления вместе с нашими болельщиками.

Командный турнир

Мужчины. Короткая программа

1. Сома Уно (Япония) — 103,25. 2. Алексей Быченко (Израиль) — 88,49. 3. Патрик Чан (Канада) — 81,66. 4. Натан Чен (США) — 80,61… 8. Михаил КОЛЯДА (Россия) — 74,36.

Пары. Короткая программа

1. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) — 80,92. 2. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) — 76,57. 3. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) — 75,36.

Положение после двух видов программы: 1. Канада — 17 очков. 2. США — 14. 3. Япония — 13. 4. Россия — 13. 5. Израиль — 11. 6. Китай — 10. 7. Италия — 10. 8. Германия — 10. 9. Корея — 6. 10. Франция — 6.

Владимир ИВАНОВ из Пхенчхана

Олимпийскими атлетами из России наших спортсменов тут называют только на официальных представлениях. Остальные и не думают. Для журналистов, волонтеров и местных жителей все они — россияне. Не говоря уже про болельщиков.

Ближе к прокату Михаила Коляды на трибунах ледовой арены то здесь, то там стали робко появляться российские флаги. Наверное, телевизионщики поначалу легко справлялись с настоятельной рекомендацией МОК обходиться в эфире без российской атрибутики. Однако, как они выкручивались потом — я не представляю.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Болельщики на трибунах скандируют: "Olympic athletes Russia - победа будет наша"! В ледовом дворце слышно только их <a href="https://t.co/NCuULcJ0O4">pic.twitter.com/NCuULcJ0O4</a></p>— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) <a href="https://twitter.com/se_olympics/status/961813108879589379?ref_src=twsrc%5Etfw">9 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРИТЯГИВАЕМСЯ ДРУГ К ДРУГУ

В какой-то момент концентрация триколоров на одной трибуне стала резко увеличиваться, а шумовые эффекты — возрастать. Когда после выступления одиночников на нее пробрался корреспондент «СЭ» — там был уже практически российский фан-сектор. Громкий, дружный, организованный и доброжелательный. Аплодисментами награждалось каждое выступление, в том числе и основных конкурентов, но в паузах на весь Олимпийский парк раздавалось столь привычное: «Россия, Россия».

Бело-сине-красная трибуна болела неистово, замолкая лишь на время прокатов. Конкурентов по этой части у России не было и близко. Поддержка была настолько яркой, что многие другие зрители приходили пофотографироваться, а некоторые потом там и оставались.

— Что происходит? — поинтересовался я у Инны Егоровой, одной из самых активных болельщиц, которая дирижировала всеми во время танцев и придумывала кричалки.

— Мы все из разных городов. Многие приехали в Дом спорта. Очень переживаем за наших спортсменов. У меня были слезы на глазах, когда падал Коляда. Так эмоционально реагировала, что даже корейцы поворачивались. Но как тут сдержаться?! Как мы все оказались на одной трибуне? Да, видимо, тяжелая ситуация, в которой оказалась сборная, сближает. Все притягиваемся друг к другу. Сейчас мы должны быть вместе.

МОЛЧАНИЕ КОЛЯДЫ

— Кто вам нужен? — уточнил волонтер в микст-зоне.

— Михаил Коляда.

— Раша?

— Именно.

Улыбчивый кореец принял информацию к сведению, однако остановить нашего спортсмена в микст-зоне не сумел. Россиянин был подавлен своим выступлением и просто прошел мимо. Что ж, каждый переживает неудачи по-своему.

Вот канадец Патрик Чан, у которого тоже сегодня мало что получилось, и не думал игнорировать прессу. Больше того — в микст-зоне он говорил в микрофон. Слишком уж много журналистов хотело его послушать. Тоже самое было, когда спустился японец Сема Уно. Но тот, говорят, уже привык. Дело не в том, что он выиграл короткую программу. Для Японии фигурное катание даже больше, чем вид спорта. В автобусе, на котором я добирался до ледовой арены, процентов 90 журналистов было именно из Страны восходящего солнца. Это еще при том, что в командном турнире их спортсмены ни на что серьезное не претендуют.

Что касается Коляды, то у него был отличный шанс стать героем дня. Мужчины-одиночники сыпались, как домино. Началось все с Чана. Трехкратный чемпион мира падал, ошибался и откатал, чего уж там, неудачно. А ведь он представляет Канаду, которая считается нашим главным конкурентом в борьбе за командное золото.

Когда примерно так же выступил другой фаворит — американец Натан Чен — стали вырисовываться очень интересные перспективы. Североамериканцы за свои прокаты набрали немногим более 80 баллов, тогда как у Коляды даже при далеко не лучшем прокате на недавнем чемпионате Европы в Москве было 83. А осенью россиянин на «Гран-при» в Китае и вовсе получил от судей 103 балла.

От Коляды не требовалось даже лучшего в жизни проката. Сделай он рядовой для себя — был бы сейчас на коне. Однако получив в руки главный на данный момент шанс в своей карьере, Михаил растерялся. Прокат у россиянина не задался сразу, он начал срывать один элемент за другим. Два падения опустили его на непривычно далекую восьмую позицию. Отставание России от Канады выросло до пяти очков. Это уже много.

ПОЗИТИВ ОТ ТАРАСОВОЙ И МОРОЗОВА

После проката одиночников подоспели новости из Спортивного арбитражного суда (CAS). Стало совсем грустно. Позитив был жизненно необходим — и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым его подарили. Российская пара продемонстрировала безупречный и завораживающий прокат. Какой-то болельщик с «нашей» трибуны после его окончания пробормотал: «Ничего не понимаю в фигурном катании, но это — шедевр».

Судьям тоже понравилось. Нашу пару поставили на первое место. Двукратные чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Редфорд — вторые. Один балл у Канады отыгран! Россия поднялась на четвертое место. А ведь Евгения Тарасова каталась через боль. Накануне она упала на тренировке и сильно ушиблась.