Валуев: Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой, наверное, и запомнится

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«Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой она, наверное, и запомнится, потому что там не будет сильнейших спортсменов. Речь идёт о тех, кого отстранили безосновательно, только предполагая что-то. Таким образом, сегодня сам принцип олимпизма уже утерян. Всем ясно, что всё это политическая игра», — цитирует Валуева «RT на русском».