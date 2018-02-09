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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32503520/
9 февраля 2018, 10:25 | Олимпизм | Чемпионат.com

Валуев: Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой, наверное, и запомнится

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России, депутат Государственной Думы РФ, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции 47 россиян на недопуск на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

«Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой она, наверное, и запомнится, потому что там не будет сильнейших спортсменов. Речь идёт о тех, кого отстранили безосновательно, только предполагая что-то. Таким образом, сегодня сам принцип олимпизма уже утерян. Всем ясно, что всё это политическая игра», — цитирует Валуева «RT на русском».
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