Валуев: Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой, наверное, и запомнится
Член исполкома Федерации хоккея с мячом России, депутат Государственной Думы РФ,
экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции 47 россиян на недопуск на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой она, наверное, и запомнится, потому что там не будет сильнейших спортсменов. Речь идёт о тех, кого отстранили безосновательно, только предполагая
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter