Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32503263/
9 февраля 2018, 11:10 | Олимпизм | Интерфакс

Почти 1000 атлетов выступят в турнире для не попавших на ОИ спортсменов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — 920 спортсменов примут участие в соревнованиях, которые пройдут в России по олимпийским видам спорта для атлетов, не попавших на зимнюю Олимпиаду-2018, заявил министр спорта Павел Колобков.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Колобков отметил, что в них выступят «сильнейшие спортсмены, осуществлявшие подготовку к Олимпийским зимним играм 2018 года».

«Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам. В ближайшее время, в феврале, марте и апреле пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт», — цитирует Колобкова в пятницу пресс-служба Минспорта.

«Соревнования пройдут в нескольких городах России: столице Олимпийских зимних игр 2014 года Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге. Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырехлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призерам Олимпийских зимних игр 2018 года», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что с апелляцией на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать их к участию в Зимних Олимпийских играх 2018 года обратились десятки российских спортсменов.

До этого CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, в отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. Олимпийский комитет России попросил МОК допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 россиян, которых оправдал CAS.

Позднее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласил на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом. Решение принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.

Последней надежды на участие в Олимпиаде в пятницу утром лишились 47 представителей России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?