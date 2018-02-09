Почти 1000 атлетов выступят в турнире для не попавших на ОИ спортсменов
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — 920 спортсменов примут участие в соревнованиях, которые пройдут в России по олимпийским видам спорта для атлетов, не попавших на зимнюю Олимпиаду-2018, заявил министр спорта Павел Колобков.
Колобков отметил, что в них выступят «сильнейшие спортсмены, осуществлявшие подготовку к Олимпийским зимним играм 2018 года».
«Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам. В ближайшее время, в феврале, марте и апреле пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон,
«Соревнования пройдут в нескольких городах России: столице Олимпийских зимних игр 2014 года Сочи, Коломне, Сыктывкаре,
Ранее сообщалось, что с апелляцией на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать их к участию в Зимних Олимпийских играх 2018 года обратились десятки российских спортсменов.
До этого CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, в отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. Олимпийский комитет России попросил МОК допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 россиян, которых оправдал CAS.
Позднее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласил на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом. Решение принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.
Последней надежды на участие в Олимпиаде в пятницу утром лишились 47 представителей России.
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