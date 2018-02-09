Президент МОК передал эстафету олимпийского огня главе Генассамблеи ООН
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Пхёнчхане. Утром 9 февраля, в день открытия Олимпийских игр, он пробежал несколько сотен метров дистанции, после чего передал эстафету председателю 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирославу Лайчаку.
Во время своей последней
Олимпийский огонь был зажжен 24 октября в греческой Олимпии. 1 ноября (за сто дней до старта Игр) началась эстафета по территории Южной Кореи.
Церемония открытия Игр, которая ознаменуется зажжением огня, пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.
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