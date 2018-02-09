Президент МОК передал эстафету олимпийского огня главе Генассамблеи ООН

Во время своей последней пресс-конференции глава МОК рассказал, что этим жестом он хочет выразить благодарность усилиям Лайчака в принятии резолюции об олимпийском перемирии на период проведения Игр-2018 в Пхенчхане. В январе МОК достиг договоренности с представителями Южной Кореи и КНДР об участии северокорейских спортсменов в предстоящих Играх, на церемонии открытия которых команды пройдут под единым флагом, символизирующим единство корейского народа.

Олимпийский огонь был зажжен 24 октября в греческой Олимпии. 1 ноября (за сто дней до старта Игр) началась эстафета по территории Южной Кореи.

Церемония открытия Игр, которая ознаменуется зажжением огня, пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.