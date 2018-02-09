Колобков: CAS просто принял аргументы МОК, его решение по 47 россиянам несправедливо
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS), не удовлетворивший апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, просто принял аргументы Международного олимпийского комитета (МОК), данное решение является несправедливым. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Мотивировочные части еще не опубликованы, но понятно, что CAS просто принял аргументы МОК, признав тем самым, что МОК имеет абсолютную свободу действий в принятии решений — приглашать или не приглашать спортсменов на Олимпийские игры, — сказала Колобков. — Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым, потому что атлеты не будут допущены к участию в Играх в Пхёнчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter