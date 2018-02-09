Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32502965/
9 февраля 2018, 9:47 | Олимпизм | ТАСС

Колобков: CAS просто принял аргументы МОК, его решение по 47 россиянам несправедливо

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS), не удовлетворивший апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, просто принял аргументы Международного олимпийского комитета (МОК), данное решение является несправедливым. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Мотивировочные части еще не опубликованы, но понятно, что CAS просто принял аргументы МОК, признав тем самым, что МОК имеет абсолютную свободу действий в принятии решений — приглашать или не приглашать спортсменов на Олимпийские игры, — сказала Колобков. — Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым, потому что атлеты не будут допущены к участию в Играх в Пхёнчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Колобков: Решение CAS не отменяет победы в виде снятия дисквалификаций с 39 спортсменов

Колобков: Решение CAS не отменяет победы в виде снятия дисквалификаций с 39 спортсменов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к участию в Олимпийских играх не отменяет факта снятия пожизненных дисквалификаций с 39 отечественных спортсменов, что является безусловной победой.
Еще 7 новостей  

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Почему Южная Корея поддерживает российских спортсменов в Пхенчхане

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Первая россиянка, сама отказавшаяся ехать на Олимпиаду-2018
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?