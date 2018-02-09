Колобков: CAS просто принял аргументы МОК, его решение по 47 россиянам несправедливо

«Мотивировочные части еще не опубликованы, но понятно, что CAS просто принял аргументы МОК, признав тем самым, что МОК имеет абсолютную свободу действий в принятии решений — приглашать или не приглашать спортсменов на Олимпийские игры, — сказала Колобков. — Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым, потому что атлеты не будут допущены к участию в Играх в Пхёнчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля».