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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32502964/
9 февраля 2018, 9:45 | Олимпизм | ТАСС

Российский Дом спорта открыт в Канныне на время зимних Олимпийских игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие российского Дома спорта в Канныне, который граничит с олимпийским Пхёнчханом, состоялось в пятницу.

Дом спорта учрежден при участии Фонда поддержки олимпийцев. В нем будут проходить встречи с российскими атлетами, участниками Олимпиады и ветеранами-олимпийцами. Альтернативных церемоний награждения не будет — Дом соблюдает правила Международного олимпийского комитета.

В церемонии открытия приняли участие исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Южная Корея Александр Тимонин. «Этот дом представляет собой российское гостеприимство. Сюда можно прийти, выпить чаю, съесть пряников. Для нашего фонда этот проект — один из важных», — сказал Катушев.

Гигантские матрешки стали составной частью оформления Дома как внутри, так и снаружи. В декоре преобладает красный цвет. В самом Доме размещена интерактивная выставка, посвященная зимним видам спорта. Все федерации предоставили свои артефакты, фотографии и другие материалы.

Все посетители получат возможность встретиться с ветеранами-олимпийцами, посмотреть видеотрансляции с Олимпиады. Гости Дома смогут отведать блины, пряники и чай из тульского самовара.
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