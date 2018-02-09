Российский Дом спорта открыт в Канныне на время зимних Олимпийских игр

Дом спорта учрежден при участии Фонда поддержки олимпийцев. В нем будут проходить встречи с российскими атлетами, участниками Олимпиады и ветеранами-олимпийцами. Альтернативных церемоний награждения не будет — Дом соблюдает правила Международного олимпийского комитета.

В церемонии открытия приняли участие исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Южная Корея Александр Тимонин. «Этот дом представляет собой российское гостеприимство. Сюда можно прийти, выпить чаю, съесть пряников. Для нашего фонда этот проект — один из важных», — сказал Катушев.

Гигантские матрешки стали составной частью оформления Дома как внутри, так и снаружи. В декоре преобладает красный цвет. В самом Доме размещена интерактивная выставка, посвященная зимним видам спорта. Все федерации предоставили свои артефакты, фотографии и другие материалы.