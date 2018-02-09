Российские кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова победили китайцев на ОИ-2018
На Олимпиаде в Пхёнчхане продолжается турнир по кёрлингу среди смешанных команд.
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В своём четвёртом матче чемпионы мира 2016 года россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли китайский дуэт Ба Дэсинь/Ван Жуй со счётом 6:5 (1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0).
По итогам четырёх матчей на счету россиян на Олимпиаде в Пхёнхчане три победы и одно поражение.
В пятом туре российской команде будет противостоять пара из Южной Кореи. Встреча начнётся 10 февраля в 3:05 по московскому времени.
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