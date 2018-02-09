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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 9:40 | Керлинг | Чемпионат.com

Российские кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова победили китайцев на ОИ-2018

На Олимпиаде в Пхёнчхане продолжается турнир по кёрлингу среди смешанных команд.

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© РИА "Новости"

В своём четвёртом матче чемпионы мира 2016 года россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли китайский дуэт Ба Дэсинь/Ван Жуй со счётом 6:5 (1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0).

По итогам четырёх матчей на счету россиян на Олимпиаде в Пхёнхчане три победы и одно поражение.

В пятом туре российской команде будет противостоять пара из Южной Кореи. Встреча начнётся 10 февраля в 3:05 по московскому времени.
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Керлинг

Тренер: Российским керлингистам необходимо избежать суеты в матчах ОИ в дабл-миксте

Тренер: Российским керлингистам необходимо избежать суеты в матчах ОИ в дабл-миксте

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Российским керлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому необходимо избежать суеты в матчах Олимпийских игр в дисциплине дабл-микст. Такое мнение журналистам высказал тренер российской пары Василий Гудин.
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