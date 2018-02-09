Адвокат Родченкова призвал главу МОК Баха покинуть свой пост
Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха уйти в отставку.
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Слова юриста приводит Inside the Games.
«Убежден, что сегодняшнее решение CAS об окончательном недопуске россиян — это в первую очередь реакция на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и соучастия. Надеюсь, президент МОК слушает. Ему необходимо покинуть пост», — заявил Уолден, добавив, что чиновнику необходимо сделать это ради олимпийских идеалов.
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