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9 февраля 2018, 9:31 | Олимпизм | Газета.Ру

Адвокат Родченкова призвал главу МОК Баха покинуть свой пост

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха уйти в отставку.

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© РИА "Новости"

Слова юриста приводит Inside the Games.

«Убежден, что сегодняшнее решение CAS об окончательном недопуске россиян — это в первую очередь реакция на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и соучастия. Надеюсь, президент МОК слушает. Ему необходимо покинуть пост», — заявил Уолден, добавив, что чиновнику необходимо сделать это ради олимпийских идеалов.
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