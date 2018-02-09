Мозер: Решение CAS в отношении российских спортсменов является оправданием лжи
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане демонстрирует недопустимое и непростительное отношение к спортсменам. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер.
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В пятницу вынесенная панель CAS не удовлетворила апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде.
«Как можно реагировать, когда ложь оправдывают? Такие эмоции словами передать просто невозможно, сплошное вранье. Недопустимое и непростительное отношение к спортсменам, которые добиваются результата потом и кровью», — заявила Мозер.
В числе тех, кто подавал апелляции, была воспитанница Мозер — олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи Ксения Столбова, выступающая в парном катании с Федором Климовым.
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