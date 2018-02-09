Мозер: Решение CAS в отношении российских спортсменов является оправданием лжи

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В пятницу вынесенная панель CAS не удовлетворила апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде.

«Как можно реагировать, когда ложь оправдывают? Такие эмоции словами передать просто невозможно, сплошное вранье. Недопустимое и непростительное отношение к спортсменам, которые добиваются результата потом и кровью», — заявила Мозер.

В числе тех, кто подавал апелляции, была воспитанница Мозер — олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи Ксения Столбова, выступающая в парном катании с Федором Климовым.