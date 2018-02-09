Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32502603/
9 февраля 2018, 9:16 | Фигурное катание | ТАСС

Мозер: Решение CAS в отношении российских спортсменов является оправданием лжи

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане демонстрирует недопустимое и непростительное отношение к спортсменам. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В пятницу вынесенная панель CAS не удовлетворила апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде.

«Как можно реагировать, когда ложь оправдывают? Такие эмоции словами передать просто невозможно, сплошное вранье. Недопустимое и непростительное отношение к спортсменам, которые добиваются результата потом и кровью», — заявила Мозер.

В числе тех, кто подавал апелляции, была воспитанница Мозер — олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи Ксения Столбова, выступающая в парном катании с Федором Климовым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Почему Южная Корея поддерживает российских спортсменов в Пхенчхане

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Первая россиянка, сама отказавшаяся ехать на Олимпиаду-2018
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?