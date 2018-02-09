Дмитрий Губерниев: Даже в такой ситуации нас продолжают бояться

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике решение выездной панели CAS отклонить иски 47 российских спортсменов.

— Конечно, все мы ожидали другого решения, — отметил Губерниев. — Я не думал, что список будет большим, но верил, что хотя бы несколько спортсменов пустят. Но видимо, CAS дрогнул перед давлением МОК. И то, что говорится в пресс-релизе МОК, форменное издевательство и фарс. Организация хоть наполовину, но справилась со своей задачей. Да, не удалось отнять сочинские медали, но без объяснения причин не пустили в Корею лидеров российской команды.

Еще один момент. С моей точки зрения, оттягивание решения до последнего сделано специально. Сейчас идет большая война против России, замешана политика, а возглавляют этот крестовый поход люди, которые, мягко говоря, испытывают противоречивые чувства к Российской Федерации.

Хочу через «Спорт-Экспресс» обратиться к болельщикам. Очень важно, чтобы вы не объявляли бойкот этой Олимпиаде. Я не сомневаюсь, что рейтинги у Игр будут приличные. Но важно помнить, что вся наша делегация в Корее очень нуждается в поддержке со стороны болельщиков. Очень! И не сомневаюсь, что наша команда будет сражаться.

В американской печати пишут, что русские оставили место для общекомандного зачета, чтобы писать туда свои медали. Это говорит о том, что даже в такой ситуации они продолжают нас бояться. У нас молодая команда, и она сделает все, чтобы выстоять на поле брани. С моей точки зрения, речи о подсчете медалей быть не может. Мы рады каждой медали, и если они будут, то это станет огромным успехом.

В то же время нужно быть внимательным. Со стороны западных стран могут быть действия, которые помешают нам вернуть флаг и восстановить в правах ОКР. Давайте быть крайне осторожными и внимательными. Но это не значит, что мы должны выступать без достоинства. Мы будем держать голову, не оборачиваться и никого не бояться.

— То есть решение CAS вы считаете политическим?

— Согласитесь странно, что с точки зрения суда спортсмены оказались чистыми, а потом они не могут ехать на Олимпиаду, потому что не выполнили условия со стороны МОК. Случилось давление, и МОК вообще заявил, что CAS будет расформирован. В результате антироссийская партия добилась своего, и Спортивный арбитраж дрогнул. Думаю, когда вчера появились сообщения о том, что CAS частично удовлетворит иски наших спортсменов, давление продолжилось. Увы, судьи тоже люди, а партия войны сейчас сильна. Раздражает, когда под предлогом заботы о чистых спортсменах, люди делают такие вещи.

— При этом на Олимпиаду едут норвежские астматики и другие спортсмены, у которых в прошлом были проблемы с допингом…

— Вообще впервые в истории мировой юриспруденции Логинов, Старых, Юсков, Кулижников, Бородулина и Васильев понесли второе наказание за одну и ту же провинность. Васильев и вовсе выступал на двух Олимпийских играх, а на третьих он выступить не может. Мягко говоря, это очень странно, когда Дениза Херманн (11 лет назад немецкая лыжница получила год дисквалификации за допинг. — Прим. «СЭ») выйдет на дистанцию. Она говорит, что это ее ошибка молодости, но позвольте, у Логинова это тоже ошибка молодости, и он это признал. Про Юскова вообще разговора нет. Ладно, когда эритропоэтин, и это осознанное решение. А когда что-то где-то покурил или выпил энергетика — это смешно.

Что касается первой части ваших слов, то у астматиков и остальных есть терапевтические исключения. Раз не можем пользоваться такими вещами, то, значит, не надо было разрушать нашу спортивную медицину. Теперь мы пожинаем плоды той разрухи, что была у нас.

— Шипулину уже 30 лет. Ему можно перестать мечтать об индивидуальном золоте Олимпиады?

— Это не возраст для циклических видов спорта. Совсем не возраст. Некоторые только бегать начинают. Я сейчас не буду говорить про возможность его выступления на Олимпиаде через четыре года. Он хоть и олимпийский чемпион, но последнего слова еще не сказал. И я не думаю, что он завершит карьеру после этого сезона. Может быть, возьмет какую-то паузу, подумает и обязательно вернется.

— Рискнете дать прогноз на количество российских медалей в Корее?

— Я не буду этого делать. Единственное скажу, что мы в таком составе способны выступить не хуже, чем в Ванкувере (в 2010 году у России было три золотых награды, пять серебряных и семь бронзовых. — Прим. «СЭ»). И это будет огромный успех.