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9 февраля 2018, 9:05 | Фигурное катание | Советский спорт

Тарасова/Морозов: Победа через боль

Благодаря блестящему выступлению Евгении Тарасовой и Владимира Морозова наша сборная поднялась с 8-го на 4-е место в командном турнире.

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В командном олимпийском турнире по фигурному катанию заявлено 10 команд: Канады, России, США, Японии, Китая, Италии, Франции, Германии, Израиля и Кореи. Правила простые: короткие программы исполнят все сборные, за первое место дается 10 очков, за второе — 9 и т. д. По результатам выступлений половина команд будет отсеяна. Пять оставшихся поборются за медали в произвольной программе, где баллы будут суммироваться с коротким прокатом.

После первого вида, в котором Михаил Коляда исполнял короткую программу, наша команда шла лишь восьмой. Во втором и последнем виде, который был представлен в пятницу, соревновались пары. Действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не дрогнули, уверенно выиграв короткую программу.

— Ребята даже не знали ситуацию, которая сложилась, — прокомментировала выступление тренер нашей пары Нина Мозер. — Было забавно: Володя собрался выходить на лед на разминку согласно расписанию, даже не посмотрев, что соревнования затянулись и катается еще итальянская пара. Пришлось вернуться, снять ботинки и ждать заливку катка. Я тогда поняла, что ребята очень хотят на старт, запрограммированы на него и ни на что больше не обращают внимание.

— О том, что у нас только три очка после короткой программы у мужчин они не знали?

— Нет, думали только о своем прокате. Мы уже несколько дней всем тренерским составом пытаемся вернуть их в реальность, просили не сильно торопиться, не сильно гореть желанием выступить. Он в хорошей форме, поэтому все получилось. Единственное, что настораживало: Женя на тренировке накануне ушибла бедро. Но, слава Богу, все нормально.

— Кто выступит в произвольной программе (в двух из четырех видах командного турнира разрешены замены. — Прим. ред.)?

— Могу только сказать, что Женя и Володя точно не будут ее катать.

— Как настраивались на прокат? — первый вопрос фигуристам.

— Как на очередной крупный турнир, — улыбается Морозов. — Ничего специфического не придумывали, просто вышли и сделали свою работу.

— Смотрели выступления мужчин?

— Нет, мы как раз в это время тренировались. Потом приехали домой, переоделись, кто-то накрасился, кто-то причесался и поехали на свой старт.

— Даже не знали, на какой мы позиции?

— Узнали уже на катке, но в любом случае были сосредоточены на своем прокате.

— Женя, как себя чувствуете после вчерашнего падения?

— Я достаточно сильно ушибла бедро. Врачи работают, но боль все еще есть.

— Как вам флэш-моб, который устроили болельщики (фанаты на трибунах выложили имена спортсменов и вывесили российские флаги. — Прим. ред.)?

— Нам было очень приятно. Вообще здорово, что на трибуне было так много…

— … олимпийских болельщиков из России.

— Да, болельщиков из России.

— Функции капитана вы уже начали выполнять?

— На правах вице-капитана может подбодрите Коляду?

— Думаю, Миша сам справится, — ответил за партнершу Морозов.

— На открытие Олимпиады поедете?

— Посмотрим по телевизору. Хотелось бы, конечно, поучаствовать, но у нас скоро личный турнир и рисковать не хочется.
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Фигурное катание

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