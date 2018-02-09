Горнолыжницы Силантьева и Ткаченко примут участие в церемонии открытия ОИ-2018
ПХЕНЧХАН, 9 фев — РИА Новости, Василий
Конов-мл. Российских горнолыжников на церемонии открытия Олимпиады представят Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко, сообщила РИА Новости старший тренер женской сборной Анастасия Попкова.
Церемония открытия состоится в Пхенчхане в пятницу. В состав российской команды по горнолыжному спорту на Играх включены Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Силантьева и Ткаченко.
«На церемонию открытия у нас пойдут две девочки — Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко. Хорошилов и Андриенко еще не приехали (в Пхенчхан)», — сказала Попкова по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter