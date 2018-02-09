Горнолыжницы Силантьева и Ткаченко примут участие в церемонии открытия ОИ-2018

Церемония открытия состоится в Пхенчхане в пятницу. В состав российской команды по горнолыжному спорту на Играх включены Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Силантьева и Ткаченко.

«На церемонию открытия у нас пойдут две девочки — Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко. Хорошилов и Андриенко еще не приехали (в Пхенчхан)», — сказала Попкова по телефону.