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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32502428/
9 февраля 2018, 9:02 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжницы Силантьева и Ткаченко примут участие в церемонии открытия ОИ-2018

ПХЕНЧХАН, 9 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российских горнолыжников на церемонии открытия Олимпиады представят Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко, сообщила РИА Новости старший тренер женской сборной Анастасия Попкова.

Церемония открытия состоится в Пхенчхане в пятницу. В состав российской команды по горнолыжному спорту на Играх включены Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Силантьева и Ткаченко.

«На церемонию открытия у нас пойдут две девочки — Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко. Хорошилов и Андриенко еще не приехали (в Пхенчхан)», — сказала Попкова по телефону.
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