Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32502420/
9 февраля 2018, 8:59 | Олимпизм | ТАСС

СМИ: Номинальный глава КНДР и сестра Ким Чен Ына прибыли в Южную Корею

СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Делегация КНДР во главе с номинальным главой страны Ким Ён Намом прибыла в пятницу в Республику Корея. Как сообщает телеканал Вай-ти-эн, самолет из Пхеньяна приземлился в международном аэропорту Инчхона недалеко от южнокорейской столицы. В состав делегации из 22 человек входит также Ким Ё Чжон, родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

Сразу после прилета они отправятся в уезд Пхёнчхан, где вечером будут наблюдать за церемонией открытия зимних Олимпийских игр. Перед этим северокорейцы посетят ужин от имени президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, на котором будут присутствовать первые лица еще примерно двадцати государств или их представители .

В субботу делегаты вернутся в Сеул, где состоится их встреча с южнокорейским лидером. Местные СМИ не исключают, что в ходе переговоров Ким Ё Чжон может передать Мун Чжэ Ину послание от Ким Чен Ына с приглашением посетить КНДР. В воскресенье представители Севера вылетят на родину.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Почти 1000 атлетов выступят в турнире для не попавших на ОИ спортсменов

Почти 1000 атлетов выступят в турнире для не попавших на ОИ спортсменов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — 920 спортсменов примут участие в соревнованиях, которые пройдут в России по олимпийским видам спорта для атлетов, не попавших на зимнюю Олимпиаду-2018, заявил министр спорта Павел Колобков.
Еще 7 новостей  

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Почему Южная Корея поддерживает российских спортсменов в Пхенчхане

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Первая россиянка, сама отказавшаяся ехать на Олимпиаду-2018
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?