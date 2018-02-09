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9 февраля 2018, 8:41 | Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Тарасова получила ушиб бедра накануне старта командного турнира на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Тарасова, выигравшая с Владимиром Морозовым короткую программу олимпийского командного турнира в соревновании спортивных пар, получила ушиб бедра накануне старта, повреждение оказалось несерьезным. Об этом журналистам рассказала тренер спортсменов Нина Мозер.

Российские фигуристы после первого дня соревнований делят третье место с японцами. Первым на лед вышел одиночник Михаил Коляда, но допустил несколько падений и стал лишь восьмым. В результате победы Тарасовой и Морозова в соревнованиях спортивных пар российская команда поднялась на третье место.

«Ребята так горели желанием выступить, что с ними даже пришлось поработать тренерам, — рассказала Мозер. — Но я очень волновалась перед стартом, потому что Женя вчера на тренировке ушибла бедро. Хорошо, что все обошлось».

Мозер отметила, что спортсмены как никогда торопились выйти на лед. «Они были запрограммированы на старт, не думали ни о чем, что происходит вокруг — приехали и пошли разминаться. Так торопились на лед, что Володя вышел в коньках, когда соперники еще разминались на полу — соревнования немного задержали, — рассказала тренер. — Пришлось его вернуть, снять ботинки и ждать заливки льда».

Следующими на лед в командном турнире 11 февраля с короткими программами выйдут танцевальные дуэты и одиночницы, состав на старт будет оглашен 10 февраля. Командный турнир завершится 12 февраля.
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Фигурное катание

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