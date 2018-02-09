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9 февраля 2018, 8:37 | Олимпизм | Lenta.Ru

WADA возрадовалось решению CAS о недопуске россиян к Олимпиаде

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в пятницу, 9 февраля, отклонил апелляции 47 россиян на недопуск до Олимпиады. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

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© РИА "Новости"

«Это решение стало приятной новостью для WADA. Такой же она будет для спортсменов и других людей, которые заботятся о чистоте спорта и честности Игр», — отметил глава агентства Крейг Риди.

Он подчеркнул важность вынесения вердикта до церемонии открытия Олимпиады. По его словам, это убедит спортсменов и других участников Игр в том, что в них участвуют только «чистые» атлеты.

Ранее в пятницу CAS отказался считать отстранение 45 российских спортсменов и двух тренеров Международным олимпийским комитетом (МОК) санкцией, назвав его «правомерным решением». Таким образом, отечественные атлеты лишились последних шансов поехать в Южную Корею.

© Ньюстюб
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