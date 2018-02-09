Российские фигуристы идут 3-ми на командном турнире ОИ после короткой программы пар
КАННЫН, 9 фев — РИА Новости. Сборная России делит со сборной Японии третье место в командных соревнованиях после короткой программы в парном фигурном катании на Олимпийских играх 2018 года.
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов по итогам короткой программы заняли первое место, получив за свой прокат 80,92 балла. Вторыми в парах стали канадцы Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (76,57). На третьей позиции представители Германии Алена Савченко/Бруно Массо (75,36).
Ранее в пятницу свою короткую программу в рамках командного турнира представили фигуристы в одиночном катании. По итогам двух стартов лидирует сборная Канады, в активе которой 17 очков. Второй идет команда США (14). Третью позицию делят сборные России и Японии (обе — по 13).
Командные соревнования в фигурном катании продлятся до 12 февраля.
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