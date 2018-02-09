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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 8:31 | Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане, чтобы подготовиться к индивидуальным соревнованиям. Об этом спортсмены сообщили журналистам.

Спортивная пара Тарасова / Морозов стала первой по итогам короткой программы в командных соревнованиях. Команда олимпийских атлетов из России после двух видов делит третье место со сборной Японии.

«Мы не будем выступать в произвольной программе командного турнира. Нам нужно время подготовиться к индивидуальному турниру, мы на него нацелены», — сообщили спортсмены.

Спортивные пары покажут произвольную программу в рамках командного турнира 11 февраля. Соревнования спортивных пар на Играх состоятся 14 и 15 февраля.
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Фигурное катание

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